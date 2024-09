Revoltado com falta de água, homem se lava em saguão de companhia de saneamento

Na cidade de Lavras, Minas Gerais, uma cena inusitada chamou a atenção de todos que passavam pela unidade de atendimento da Companhia de Saneamento (Copasa). De acordo com o SRzd, um homem, indignado após ficar cinco dias sem água em sua residência, decidiu protestar de uma maneira inesperada: ele foi até o saguão de atendimento da empresa e, usando apenas uma cueca, tomou um banho improvisado com a ajuda de um galão de água e sabonete. A cena foi registrada por outros clientes que aguardavam no local, e o vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais.

ANÚNCIO

Protesto inesperado viralizou

Enquanto se lavava no saguão, o homem justificou sua atitude explicando que não conseguia mais suportar a situação em que vivia, sem água em casa. Ele afirmou que a companhia, responsável pelo abastecimento, não estava cumprindo com seu dever de fornecer o serviço básico à população. Visivelmente revoltado, ele declarou que sua manifestação era um direito, dado o descaso da empresa com os moradores da região.

VEJA O VÍDEO

O ato de protesto ocorreu no dia 24 de setembro, e as imagens logo começaram a circular na internet, gerando discussões sobre a qualidade dos serviços prestados pela Copasa. Muitos internautas apoiaram a atitude do homem, destacando que a falta de água é um problema recorrente em várias partes do país, enquanto outros consideraram o ato como uma forma válida de chamar atenção para a situação.

Resposta da companhia

Em resposta ao ocorrido, a Copasa emitiu uma nota à imprensa local, afirmando que está apurando o caso e que tomará as medidas necessárias para resolver a situação. A empresa também orientou que qualquer cliente em Lavras que esteja enfrentando problemas com o abastecimento de água deve entrar em contato com os canais de atendimento da companhia para que o problema seja solucionado o mais rápido possível.