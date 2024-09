Menina é resgatada por drone após se perder em floresta durante sonambulismo

Uma menina de 10 anos foi encontrada em uma floresta na Louisiana, nos Estados Unidos, após se perder durante um episódio de sonambulismo. Conforme noticiado pelo Extra, a criança havia saído de casa por volta das 22h do dia 14 de setembro e caminhado mais de três quilômetros mata adentro antes de ser resgatada, graças à tecnologia de um drone equipado com câmera térmica.

Os pais de Peyton Saintignan, como foi identificada a criança, perceberam seu desaparecimento e, com vizinhos, iniciaram as buscas imediatamente. Após uma hora sem sucesso, a polícia local e centenas de voluntários uniram esforços para encontrar a menina. Uma câmera de trilha usada por caçadores capturou uma imagem dela se afastando, mas foi somente quando um operador de drone, Josh Klober, se voluntariou para ajudar que as buscas tomaram um rumo decisivo.

Foto: Reprodução/Webster Parish Sheriff's Office

O papel da tecnologia no resgate

Klober, que mora a cerca de 65 quilômetros de distância, soube do desaparecimento e rapidamente se dirigiu ao local com seu drone, equipado com recursos de imagem térmica. Apenas 20 minutos após o início das buscas aéreas, a menina foi localizada. As imagens mostraram Peyton encolhida em posição fetal, usando seu pijama roxo e branco, exatamente como foi descrito pelos pais.

A equipe de resgate então direcionou os socorristas para a área onde a criança estava, e por volta das 23h, ela foi acordada em segurança. Apesar de ter caminhado uma longa distância e passado horas na floresta, a menina estava ilesa, apresentando apenas algumas picadas de mosquito, como relatou o xerife Jason Parker.

O xerife descreveu o resgate como um verdadeiro milagre, destacando a importância do uso de tecnologia avançada em operações de busca e salvamento. A rápida intervenção de Klober, aliada à precisão das imagens térmicas, foi fundamental para o desfecho positivo dessa história.