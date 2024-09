YouTubers encontram o corpo de um suposto atirador durante uma transmissão ao vivo

Um casal de YouTubers encontrou um cadáver em decomposição em uma floresta de Kentucky enquanto transmitiam ao vivo. Acredita-se que o corpo pertença a Joseph Couch, um homem procurado após um tiroteio que deixou cinco feridos. Esta revelação perturbadora chocou a comunidade e encerrou uma intensa busca de onze dias.

O incidente ocorreu em 7 de setembro, quando Couch disparou de um penhasco na Interestadual 75, com a intenção de causar um grande número de vítimas. Após o ataque, ele fugiu para a floresta, onde conseguiu escapar das autoridades por mais de uma semana.

No entanto, no sábado, 18 de setembro, Sheila e Fred McCoy, um casal que transmitia sua aventura pela floresta, se depararam com a cena do crime. No momento em que Sheila percebeu um cheiro desagradável, Fred exclamou animado que tinham encontrado o corpo.

Descoberta do cadáver

O casal parou abruptamente sua transmissão ao descobrir o cadáver, cercado de abutres. Embora as autoridades ainda não tenham confirmado oficialmente a identidade do corpo, estão convencidas de que se trata de Couch, pois foram encontrados objetos pessoais ao redor dele.

Phillip Burnett Jr., comissário da polícia estadual de Kentucky, expressou que a comunidade pode se sentir mais tranquila após o encerramento desta perigosa busca.

Joseph Couch tinha comprado um arsenal de armas, incluindo um AR-15 e mil cartuchos de munição, logo antes do tiroteio. De acordo com seu mandado de prisão, ele enviou mensagens a um contato expressando sua intenção de causar danos, o que deixou claro sua natureza perigosa.

O casal de YouTubers receberá uma recompensa de US$ 25 mil por sua descoberta, composta por US$ 15 mil da organização Crime Stoppers e US$ 10 mil de um doador privado. Este caso destaca não apenas a inquietante realidade da violência armada, mas também como as redes sociais podem se tornar o cenário de descobertas surpreendentes e trágicas.