Nga Wai, a rainha mais jovem do mundo

Nga Wai ou Ngā Wai Hono i Te Pō tornou-se a rainha mais jovem do mundo neste mês de setembro, após a morte repentina de seu pai, o rei maori Kiingi Tuheitia, de Ngaruawahia, na Ilha Norte da Nova Zelândia, que faleceu em um acidente de carro em 30 de agosto passado.

Na maioria das monarquias, o trono é herdado pelo primeiro filho ou filha do rei, mas na cultura maori, o sucessor é escolhido pelo Conselho Consultivo Kiingitanga, criado em 1858.

Embora Nga Wai seja a filha mais nova do falecido rei maori e a única mulher, foi eleita para sucedê-lo no trono, tornando-se assim, aos 27 anos, a rainha mais jovem do mundo. Como nova monarca, ela deve representar os interesses de seu povo perante o mundo.

A cerimônia de coroação foi um grande evento em Ngaruawahia. Milhares de pessoas a aclamaram como a nova rainha, enquanto a ungiam com óleos sagrados e a abençoavam com a mesma Bíblia com a qual abençoaram seu pai quando foi coroado há 18 anos. Orações e cânticos são comuns nesse tipo de cerimônia, colocaram uma coroa de flores e um manto sagrado nela. Do trono de madeira esculpida, ela começou a atuar como a nova monarca.

Nga Wai, preparada desde muito nova para ser rainha

Nga Wai foi preparada desde muito jovem para ser rainha. Sempre se destacou por estar muito ligada à cultura maori, e aos 20 anos começou a assumir compromissos oficiais, destacando-se assim como uma forte candidata a ocupar o trono.

Nga Wai é a oitava monarca do povo maori e a segunda mulher rainha, pois a primeira foi sua avó, Te Arikinui Dame Te Atairangikaahu, que reinou por 40 anos até falecer em 2006.

A rainha Nga possui um mestrado em Estudos Culturais Maori pela Universidade de Waikato. Ela sempre foi defensora dos direitos da comunidade indígena de Ngaruawahia.

“Vou ser sincera. Meu maior desejo é que toda a terra maori seja devolvida aos maoris”, disse em 2002 durante um encontro com o rei Charles III em Londres.

Um dos aspectos que a caracteriza é a sua tatuagem no queixo, que em sua cultura é conhecida como 'moko kauae', uma marca que as mulheres da cultura maori carregam e que significa sua identidade autêntica, feita quando passam da infância para a idade adulta.

O reinado de Nga Wai é visto por seu povo como uma esperança de manter sua cultura com uma mistura saudável com a modernidade, pois muitos consideram que a colonização afetou a tradição maori.