A mãe do suposto atirador da escola na Geórgia foi acusada de abuso

Marcee Gray, mãe do adolescente Colt Gray, principal suspeito de ser o atirador do tiroteio que deixou quatro mortos em uma escola secundária na Geórgia, foi acusada no Condado de Ben Hill por abuso e agressão à sua mãe idosa.

O New York Post publicou que, segundo relatos, a mulher de 43 anos filmou sua mãe amarrada a uma cadeira, roubou seu telefone e causou danos em sua casa.

A vítima, de nome Deborah Polhamus, testemunhou que ficou quase 24 horas amarrada a uma cadeira em sua residência, localizada em Fitzgerald. Sua própria filha a amarrou porque não quis ajudar a matar seu ex Colin Gray, pai do suposto atirador na escola. O incidente ocorreu em 3 de novembro do ano passado.

Como a mulher se recusou a acompanhá-la, ela a amarrou à cadeira, roubou seu iPhone, danificou o espelho do banheiro e a porta dos fundos da casa.

Os documentos judiciais afirmam que “Deborah declarou ter se recusado a ir e Marcee a jogou contra a parede, causando um corte em seu pulso esquerdo. Marcee explicou que fez isso para que sua mãe não contasse a ninguém o que estava prestes a fazer”.

Depois de ser presa, a mãe do atirador da escola na Geórgia enfrenta acusações de exploração e intimidação de uma pessoa idosa, aprisionamento falso, danos criminais à propriedade de segundo grau e roubo. Por isso, ela poderia enfrentar até 20 anos de prisão.

Atirador da escola da Geórgia e sua família disfuncional

Após o tiroteio na Apalachee High School, detalhes sobre a vida de Colt Gray, o adolescente de 14 anos detido como o suposto atirador, vieram à tona. Destaca-se que sua família é muito disfuncional. Seus pais têm antecedentes de drogas e agressão.

Após o tiroteio na escola na Geórgia, não só o garoto foi detido, mas também seu pai, Colin Gray, pois foi ele quem deu a arma com a qual supostamente atirou. O homem está sendo acusado de homicídio em segundo grau e oito acusações de crueldade infantil.

O adolescente permanece sob custódia policial e, de acordo com as leis da Geórgia, será julgado como um adulto.