Cão vestido de smoking encanta internautas e viraliza ao ouvir música clássica

Foto: Lucian Barz via The Washington Post

Billy, um pastor alemão de dois anos e meio, tem conquistado corações nas redes sociais por seu amor incomum à música clássica. Conforme o Estadão, o cão, adotado por um casal de músicos, rapidamente demonstrou seu apreço pelas harmonias que ouvia diariamente em sua nova casa. Vestido de smoking, ele se tornou uma estrela ao ser convidado para assistir a um ensaio da Orquestra Metropolitana de Vancouver, onde se comportou com serenidade e emoção, como se estivesse imerso na apresentação.

ANÚNCIO

Lucian Barz, violinista e tutor de Billy junto a sua esposa Teresa Bowes, compartilhou que não ficou surpreso com a sensibilidade do cachorro à música, relembrando suas próprias experiências ao tocar violino para os animais da fazenda onde cresceu. Desde que foi adotado, Billy demonstrou uma conexão genuína com a música, e suas reações ao ouvir apresentações são notáveis, o que impressionou os músicos ao seu redor.

Billy e a conexão com a música

Durante o ensaio, o comportamento do cão chamou a atenção de todos. O maestro da orquestra, Ken Hsieh, percebeu que ele reagia de forma emocional às variações da sinfonia, levantando a cabeça em momentos intensos e relaxando em trechos mais suaves. Essa interação tocou os músicos e mostrou como a música transcende barreiras, sendo verdadeiramente uma linguagem universal.

O casal responsável por Billy decidiu compartilhá-lo com o mundo pela internet, e ele rapidamente ganhou popularidade. O vídeo do cão apreciando uma sinfonia viralizou, torando-o um símbolo de como a música pode influenciar até mesmo os seres mais inesperados. O pastor alemão, com sua postura tranquila e seu smoking elegante, não apenas atraiu fãs, mas também abriu caminho para que novas audiências se conectem com a música clássica.

Sua popularidade mostra como o amor pela música pode ser compartilhado de maneira única e cativante, inspirando novas formas de promover a cultura musical. Além disso, ele prova que a conexão entre seres humanos e animais pode ser ainda mais profunda quando envolvida pela arte.