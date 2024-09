Conheça José Carlos, o gato mal-humorado que virou sensação nas redes sociais

O gatinho José Carlos, de apenas 9 meses, residente em Juína, Mato Grosso, tem conquistado milhares de seguidores nas redes sociais com seu comportamento peculiar. Desde que sua tutora, Miriam Muniz, decidiu compartilhar vídeos do felino no TikTok, ele ganhou fama por suas expressões de descontentamento e reações inusitadas. Um dos vídeos mais populares, onde o gatinho “revira os olhos” enquanto Miriam conversa com ele, já ultrapassou 1,3 milhão de visualizações.

ANÚNCIO

Miriam contou ao G1 que a ideia de gravar os vídeos surgiu por sugestão de um amigo, que reparou nas expressões curiosas do animal e sugeriu que elas poderiam fazer sucesso na internet. Desde o primeiro vídeo, postado em janeiro, José Carlos rapidamente se tornou uma sensação, acumulando mais de 40 mil seguidores em apenas uma semana. Hoje, com uma base de fãs que ultrapassa 87 mil pessoas, ele é conhecido não apenas online, mas também em sua vizinhança.

Personalidade forte e fama espontânea

Apesar da fama, o felino não se deixa levar pelo sucesso. Miriam descreve o gato como um animal de personalidade forte, que gosta de passear, especialmente em uma chácara próxima e no bar do vizinho. No entanto, ele também sabe comunicar quando não desejar interação, deixando claro que quer ficar sozinho.

A tutora ressalta que o sucesso do gato foi algo totalmente espontâneo e que não há qualquer tipo de imposição para que ele participe dos vídeos. Para ela, José Carlos é um gato especial, e acredita que ele “nasceu uma estrela” em Juína.

Além de seu comportamento inteligente, a história de José Carlos também proporciona uma compreensão mais ampla sobre a linguagem corporal dos gatos. Segundo estudos, é mais difícil interpretar as expressões felinas do que as dos cães. Gestos como piscadas lentas ou virar a cabeça para o lado são algumas das maneiras pelas quais expressam suas emoções.