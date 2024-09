Estudo revela a duração ideal do sexo em um casal: o número vai lhe surpreender

O debate sobre a duração ideal de um encontro sexual tem sido eterno. Enquanto alguns acreditam que a chave está em prolongar o prazer, um estudo recente sugere que a satisfação não depende do tempo, mas da qualidade, publicou o ‘New York Post’. De acordo com os dados coletados por ZipHealth, uma plataforma de bem-estar virtual, o tempo ideal para o sexo é de cerca de 35 minutos, incluindo preliminares e pós-sexo.

O tempo certo para o prazer

O estudo, que entrevistou mil pessoas sexualmente ativas nos Estados Unidos e no Reino Unido, revelou que a maioria dos participantes considera que 15 minutos de preliminares, 15 minutos de coito e 5 minutos de momentos íntimos após o ato são suficientes para alcançar a satisfação. Não é necessário investir horas para desfrutar de uma relação sexual plena.

O que interessa é a qualidade

Na verdade, aqueles que dedicam alguns minutos extras às preliminares têm mais chances de experimentar orgasmos, especialmente as mulheres. Os pesquisadores apontam que prolongar essa fase ajuda a melhorar a qualidade do encontro, o que pode ser uma chave para resolver um dos desafios mais comuns em casais jovens, como a dificuldade em atingir o orgasmo feminino.

A importância da frequência e do momento

A pesquisa também revelou que, em termos de frequência, os especialistas em medicina tradicional chinesa recomendam manter relações sexuais pelo menos a cada quatro dias, principalmente para casais jovens. A razão por trás desse conselho não é apenas fortalecer a conexão emocional, mas também os benefícios para a saúde geral. A falta de atividade sexual, de acordo com outros estudos, pode aumentar o risco de problemas de saúde, especialmente em mulheres, que enfrentam um risco 70% maior de mortalidade se não mantiverem uma vida sexual ativa.

A comunicação é essencial

Por outro lado, o momento do dia também influencia. O estudo destacou que 36% dos entrevistados preferem ter relações sexuais à noite, e 39% afirmam que têm melhor desempenho após o entardecer. Além disso, uma pesquisa global recente revelou que os sábados às 22h09 é o horário mais popular para desfrutar da intimidade em casal.

Este tipo de descobertas não apenas desmitificam a ideia de que o sexo deve durar muito para ser satisfatório, mas também oferecem um guia para melhorar a vida sexual, destacando que menos pode ser mais se feito com a atenção e o tempo adequados.