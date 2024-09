Professora cria ‘dia do spa’ em sala de aula e vira tendência nas redes sociais

Uma professora equatoriana encontrou uma maneira inovadora de acalmar seus alunos, transformando a sala de aula em um verdadeiro spa. Conforme publicado pelo Só Notícia Boa, Mishell Aguilar, responsável por ensinar em uma escola infantil, decidiu dedicar um dia ao relaxamento dos pequenos, proporcionando uma experiência única que teve resultados surpreendentes.

No vídeo que circula nas redes sociais, os alunos aparecem sentados em suas cadeiras, usando máscaras faciais e rodelas de pepino nos olhos, enquanto a professora passa borrifando água de rosas sobre eles. A atmosfera de calma foi imediatamente absorvida pelos estudantes, que, em silêncio absoluto, desfrutaram de momentos de tranquilidade.

VEJA O VÍDEO ABAIXO

O impacto do método na educação infantil

A iniciativa não só conquistou os alunos, mas também chamou a atenção de outros educadores. Diversos professores que assistiram ao vídeo relataram ter experimentado a técnica em suas próprias turmas, destacando os benefícios do relaxamento em sala de aula. Michele Schmitz, uma neuropedagoga, comentou que essa prática lúdica é essencial para ensinar as crianças a silenciarem a mente em meio à agitação cotidiana.

A repercussão não se limitou ao ambiente escolar infantil. Estudantes universitários manifestaram interesse em adotar métodos semelhantes em suas instituições, brincando que, se tivessem tido essa oportunidade, suas jornadas acadêmicas teriam sido muito mais leves e prazerosas.

Além do impacto imediato no comportamento das crianças, essa abordagem sugere uma reflexão mais ampla sobre a importância de inserir práticas de bem-estar no ambiente escolar. Em tempos em que o estresse e a ansiedade afetam cada vez mais os jovens, iniciativas como o “Dia do Spa” podem oferecer um respiro necessário, ajudando a construir um espaço educacional mais acolhedor e produtivo.