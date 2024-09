Finalmente terminou o extenso cruzeiro que deu a volta ao mundo durante 9 meses

ARQUIVO - O 'Icone dos Mares' da Royal Caribbean, o maior cruzeiro do mundo, no porto de Miami em sua viagem inaugural em fevereiro de 2024

O maior cruzeiro do mundo, 'Icon Of The Seas' retorna ao porto de Miami

Mesmo antes de zarpar em dezembro de 2023, o cruzeiro mundial que duraria nove meses da Royal Caribbean já era fonte de interesse de muitos usuários nas redes sociais. Passar tanto tempo em um navio com duas décadas de idade chamou a atenção das pessoas, que começaram a vê-lo como um ‘reality show’ no mar. E finalmente, a viagem chegou ao fim.

A viagem, batizada de Ultimate World Cruise da Royal Caribbean, finalmente chegou ao seu último porto, Miami, em 10 de setembro. Os passageiros do famoso passeio falaram com a CNN Travel para contar como foi a experiência de nove meses vivendo no mar, com o mundo observando-os de casa.

Como foi a famosa viagem de 9 meses da Royal Caribbean para os passageiros?

Na era das redes sociais, muitos dos passageiros a bordo do cruzeiro de nove meses se tornaram celebridades do TikTok ao compartilharem suas experiências em suas contas.

Os passageiros que compartilhavam suas experiências em um cruzeiro de nove meses no TikTok iam desde um viajante solitário viúvo de cerca de cinquenta anos chamado Anthony McWilliams, que tinha como objetivo inspirar seus seguidores a viver a vida ao máximo, até uma influenciadora sul-africana de 26 anos chamada Amike Oosthuizen.

Também na mistura estava o adorável casal de baby boomers Joe e Audrey Martucci, novos nas redes sociais e que publicam sob o nome de usuário @spendingourkidsmoney. As irmãs quarentonas Brandee Lake e Shannon Marie Lake mostraram como viver com um irmão adulto sem enlouquecer, enquanto um viajante da geração Z conhecido como Little Rat Brain publicou camarotes caóticos do mar.

“A colocar todas essas pessoas em um navio por nove meses e quando estão no oceano, quando estão navegando, não há escapatória”, disse a usuária britânica de redes sociais Beth Anne Fletcher, que narrou o cruzeiro, em grande parte de terra, em sua própria conta do TikTok, @livingmy_bethlife.

Inclusive, Bobbi Waterman, que é ex-funcionária da NASA, juntamente com sua parceira Tam, que publicam em @tam.and.bobbi, ganharam seguidores por falarem abertamente sobre viajar como um casal LGBTQ+ e as experiências de Bobbi como mulher trans.

Embora tenha sido certamente uma experiência agradável e inesquecível para os passageiros, o 'Ultimate World Cruise da Royal Caribbean' que se tornou viral nas redes acabou ficando aquém das expectativas daqueles que acompanharam o evento de casa.