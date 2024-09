Cruzeiro colidiu contra um iceberg: A história do Titanic se repete?

Na semana passada, o cruzeiro Carnival Spirit, da popular linha de cruzeiros Carnival, viveu um incidente inesperado enquanto navegava pelo fiorde de Tracy Arm, no Alasca, quando colidiu com um iceberg à deriva. O incidente, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais, lembrou a muitos passageiros o trágico destino do Titanic.

Apesar dessa conexão assustadora, felizmente, as consequências foram muito diferentes. Apesar do drama do momento, o porta-voz da Carnival Cruise Line garantiu que não houve danos significativos no navio. O incidente ocorreu enquanto o Carnival Spirit navegava pelas águas geladas do fiorde, uma área conhecida por sua beleza impressionante e pela presença de blocos de gelo flutuantes.

Um cruzeiro bate em um iceberg, deixando os passageiros preocupados

De acordo com vários passageiros, no momento do impacto, foram ouvidos comentários que evocavam o naufrágio do Titanic. Uma passageira, Cassandra Goskie, compartilhou um vídeo no TikTok onde é possível ouvir alguém dizer: "Se morrermos, valeu a pena, é um momento Titanic", logo antes do navio atingir o icebergue.

Depois de parar por algumas horas para avaliar o casco, determinou-se que não havia nenhum dano, e o cruzeiro continuou sua rota planejada sem maiores problemas. O Carnival Spirit completou sua viagem de sete dias sem interrupções, atracando em Seattle, Washington, como planejado.

As redes sociais desempenharam um papel importante na disseminação do incidente, com vários vídeos e fotos mostrando o momento da colisão e a reação dos passageiros. Apesar do choque inicial, a calma voltou quando foi confirmado que não havia perigo. Muitos usuários online exageraram a situação, enquanto outros optaram por fazer piadas sobre o susto vivido.

O ‘Momento Titanic’ acabou não sendo tão perigoso

Este tipo de situações não são comuns, mas também não são inéditas nas águas do Alasca. Em 2022, outro cruzeiro, o Norwegian Sun, também colidiu com um iceberg enquanto navegava pela mesma região, sofrendo danos menores. As águas do Alasca são notoriamente difíceis de navegar, devido aos fortes ventos, correntes e blocos de gelo flutuantes.

Apesar do incidente, especialistas em cruzeiros garantem que os navios modernos são projetados para resistir a condições adversas, incluindo as águas geladas do Ártico. Portanto, embora o momento possa ter sido desconcertante, não houve risco real de que a história do Titanic se repetisse neste caso.