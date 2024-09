Coquetel com sabor de cachorro-quente viraliza e se torna sensação em bar de Chicago

Um bar em Chicago, nos Estados Unidos, está fazendo sucesso com uma criação no mínimo curiosa: um coquetel de cachorro-quente. Desenvolvido pelo bartender e gerente do restaurante mediterrâneo Cira, o drinque atraiu uma enxurrada de clientes e ganhou destaque nas redes sociais. A bebida, que tem como base o daiquiri clássico, incorpora ingredientes que remetem ao lanche popular de Chicago, como xarope de mostarda, licor de raiz de aipo e até salsicha.

De acordo com a Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, a ideia por trás dessa inovação surgiu quando Katie McCourt, responsável pela criação do coquetel, decidiu experimentar novas combinações de sabores. Inspirado pelo pedido de seu primo, Matthew Dominick, que comandou uma plataforma de comida no TikTok e YouTube, ela desenvolveu uma bebida pensando em um conceito que unisse o tradicional com o inesperado. O resultado foi uma mistura que, embora incomum, agradou tanto que se tornou uma das opções mais pedidas no cardápio.

Ingredientes e preparação do coquetel

O drink é preparado utilizando ingredientes típicos da coquetelaria, como suco de limão e óleo de tomate, mas com um toque inovador ao incluir xarope de mostarda e salsicha. Ele é batido e coado, e como toque final, é decorado com uma pequena manutenção de cachorro-quente. Segundo McCourt, a ideia era criar algo que permitisse aos clientes “comerem o cachorro-quente e beberem os acompanhamentos”, tudo em uma única experiência. Ela evitou usar água de cachorro-quente, um ingrediente comum em outras receitas semelhantes que encontrei online, por acreditar que não seria algo apetitoso.

O sabor do coquetel, de acordo com a criadora, é equilibrado, evitando exageros tanto no doce quanto no salgado. A combinação de ingredientes foi pensada para lembrar o sabor do cachorro-quente de Chicago, sem que a bebida se tornasse enjoativa ou pesada.

Sucesso nas redes sociais

A popularidade da bebida cresceu exponencialmente após a publicação de um vídeo de Matthew Dominick, que mostrou a criação em seu canal no TikTok. O vídeo rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 200 mil visualizações e gerando uma enxurrada de comentários. Nas redes sociais, a bebida dividiu opiniões: enquanto alguns acharam uma ideia inovadora e interessante, outros sugeriram configurações para deixá-la ainda mais autêntica, como adicionar uma borda de semente de papoula ou um toque de Malört, um famoso licor amargo de Chicago.

Independentemente das reações, a invenção conseguiu atrair a atenção tanto de frequentadores do bar quanto de curiosos que passaram a visitar o local só para experimentar a nova atração.