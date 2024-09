Jovem de 26 anos deixa de ser filha única após mãe dar à luz sêxtuplos

A jovem nigeriana Kemi, de 26 anos, recentemente ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar uma história comovente sobre sua mãe, Amina. A história, que rapidamente viralizou, detalha a longa jornada de Amina para engravidar, culminando no nascimento de sêxtuplos após anos de tentativas frustradas.

De acordo com a Revista Crescer, durante anos, Amina e seu marido recorreram a vários métodos de reprodução assistida, incluindo múltiplas rodadas de fertilização in vitro, todas sem sucesso. A mãe ainda enfrentou desafios adicionais, como a perda de nove gestações e a necessidade de remover uma das trompas de Falópio, o que dificultou ainda mais a realização do sonho de aumentar a família. No entanto, após essa longa e árdua batalha, a mulher finalmente conseguiu engravidar e deu à luz seis bebês - três meninos e três meninas.

Repercussão nas redes sociais

A notícia da chegada dos sêxtuplos emocionou os seguidores de Kemi no TikTok, onde ela compartilhou a história. Nos comentários, os internautas celebraram o triunfo da família, destacando a força e a perseverança da mãe. Entre as muitas mensagens de apoio, uma pessoa escreveu: “Tudo no tempo de Deus, parabéns! Que Deus abençoe sempre”. Outro seguidor comentou: “Este testemunho trouxe lágrimas aos meus olhos”. E uma terceira pessoa afirmou: “Sua mãe é uma mulher forte”.

O relato de Kemi chamou atenção não só pela surpresa de deixar de ser filha única aos 26 anos, mas também pela força demonstrada por Amina durante os anos de dificuldades. O nascimento dos sêxtuplos foi visto por muitos como uma bênção após tantos desafios, o que intensificou a comoção nas redes sociais.

A história, que tocou muitas pessoas ao redor do mundo, é um exemplo de como a esperança e a determinação podem levar a realizações inesperadas, mesmo quando o caminho é repleto de obstáculos. Para Kemi, a chegada dos irmãos é uma transformação radical em sua vida, mas também um testemunho da incrível resiliência de sua mãe.