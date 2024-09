Quatro pessoas morrem baleadas em um trem de Chicago

Quatro pessoas foram encontradas mortas a tiros em um trem da linha azul da Autoridade de Trânsito de Chicago (CTA, na sigla em inglês) na madrugada de segunda-feira, de acordo com autoridades municipais.

ANÚNCIO

O suposto autor do tiroteio escapou, mas foi preso logo depois, de acordo com fontes policiais.

A polícia de Forest Park recebeu uma ligação para o número de emergência 911 por volta das 5h30 da manhã de segunda-feira, informando que várias pessoas haviam sido baleadas em um trem na estação CTA. Ao chegarem, os agentes encontraram três pessoas mortas e outra ferida que foi levada para o Centro Médico da Universidade Loyola, em Maywood, onde foi declarada morta, de acordo com a estação local.

Autor dos disparos

O autor dos tiros "já não estava na cena do crime e conseguiu escapar" da polícia, mas os investigadores usaram um vídeo de vigilância e conseguiram localizar uma pessoa que coincidia com a descrição do suspeito em um trem da Linha Rosa da CTA. A polícia indicou que essa pessoa foi detida e uma arma de fogo foi recuperada, embora não tenha esclarecido se era a mesma usada no tiroteio.

“Este parece ser um incidente isolado sem uma ameaça imediata para a comunidade”, disse em comunicado a polícia de Forest Park, que pediu a “qualquer pessoa que tenha informações sobre os incidentes” que entre em contato com a Divisão de Investigação Criminal do Departamento de Polícia de Forest Park pelo telefone (708) 366-2425 ou envie um e-mail para Detectives@ForestPark.net.