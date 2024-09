Homem afirma dobrar expectativa de vida dormindo apenas 30 minutos por dia

Daisuke Hori, um japonês de 40 anos, surpreendeu o mundo ao afirmar que conseguiu “dobrar sua expectativa de vida” ao dormir entre 30 e 45 minutos por noite durante a última década. A rotina de sono reduzido, segundo ele, é resultado de um treinamento rigoroso que lhe permite funcionar normalmente, sem sentir cansaço, mesmo com tão poucas horas de descanso. Hori, que também é fisiculturista e empresário, atribui seu sucesso a uma combinação de atividade física constante e consumo estratégico de cafeína.

O segredo por trás do sono ultracurto

De acordo com o Extra, a técnica utilizada por Hori baseia-se na premissa de que a qualidade do sono é mais importante do que a quantidade. Ele argumenta que pessoas que necessitam de foco intenso e constante, como médicos e bombeiros, beneficiam-se mais de um sono de alta qualidade do que de longas horas de descanso. Essa abordagem permite a ele manter-se ativo durante quase 24 horas, utilizando o tempo extra para se dedicar ao trabalho e aos treinos.

A rotina incomum de Hori foi acompanhada de perto por uma emissora de TV japonesa, que documentou três dias da vida do empresário. Em um desses dias, ele dormiu apenas 26 minutos, acordando naturalmente e sentindo-se revigorado. Logo após, seguiu sua rotina diária sem demonstrar sinais de cansaço.

Foto: Reprodução/Instagram

Em 2016, Hori fundou a Japan Short Sleepers Training Association, onde afirma já ter ensinado mais de 2.100 pessoas a adotarem um estilo de vida com sono reduzido, alegando que isso pode aumentar a expectativa de vida.

Por outro lado, especialistas em saúde alertam para os perigos de dormir menos de sete horas por noite, conforme recomendado para adultos. Estudos indicam que a falta de sono pode levar a problemas de saúde graves, incluindo obesidade, diabetes, hipertensão e depressão. Além disso, uma pesquisa realizada em um hospital chinês descobriu que até mesmo dormir mais nos fins de semana pode elevar o risco de doenças cardíacas em até 20%.