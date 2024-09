Infecção em dente do siso leva mulher a coma por nove dias

O que começou como um simples desconforto na boca acabou se transformando em um pesadelo para uma jovem de 23 anos, moradora de Gold Coast, na Austrália.

Caitlin Alsop, inicialmente, acreditava que estava lidando apenas com uma gripe forte, apresentando sintomas como febre, dor de garganta e dor de ouvido. De acordo com o Extra, a situação saiu rapidamente de controle quando sua língua começou a inchar enquanto jantava com uma amiga.

Agravamento do quadro e diagnóstico tardio

Com a língua inchada e dificuldades para respirar e falar, a jovem foi levada ao hospital, onde os médicos inicialmente suspeitaram de uma reação alérgica grave.

Mesmo após receber duas injeções de adrenalina, seu estado continuou a piorar, levando os profissionais de saúde a classificá-la como um “mistério médico”. A situação se agravou ainda mais quando sua língua começou a escurecer e uma erupção cutânea azulada apareceu em seu corpo.

Foi somente após a realização de uma tomografia computadorizada que os médicos descobriram a verdadeira causa do problema: uma infecção severa originada em um dente do siso. A infecção havia se espalhado rapidamente, evoluindo para uma condição conhecida como angina de Ludwig, uma celulite potencialmente letal que afeta os tecidos moles da boca e do pescoço.

Uma recuperação longa e difícil

Para salvar a vida de Caitlin, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência para remover o dente infectado e aliviar a pressão em sua veia jugular. Ela foi colocada em coma induzido e permaneceu inconsciente por nove dias. Quando finalmente acordou, estava desorientada e debilitada, mas aliviada por estar viva.

Nos meses que se seguiram, a jovem enfrentou uma recuperação árdua, com feridas pelo corpo e um longo caminho até a recuperação total. Mais tarde, ela descobriu que a infecção havia evoluído para sepse, uma condição extremamente perigosa que poderia ter resultado em sua morte.

Hoje, Caitlin compartilha sua história para alertar outras pessoas sobre os perigos de ignorar sinais incomuns no corpo e a importância de buscar ajuda médica quando algo não parece estar certo.