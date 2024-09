Após última quimioterapia, menino de 7 anos é recebido com festa em cidade do RN

A pequena cidade de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, foi palco de uma emocionante celebração no último final de semana. A comunidade se uniu para dar as boas-vindas ao jovem Pietro Benício, de 7 anos, que retornava de Natal após concluir sua última sessão de quimioterapia.

A jornada de Pietro, que começou em 2020 após o diagnóstico de um tumor cerebral, foi marcada por desafios e pela solidariedade dos moradores da cidade, que acompanharam de perto cada etapa de seu tratamento.

Uma recepção emocionante

O retorno de Pietro foi marcado por uma recepção calorosa. O menino chegou à cidade em um caminhão decorado, cercado pelo carinho de amigos e familiares. A população local, a pé, de bicicleta e de carro, fez questão de participar da celebração, enchendo as ruas com aplausos, buzinas e lágrimas de emoção. A cena foi registrada em um vídeo que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, comovendo a todos que acompanharam a história.

Para os pais do garoto, Francimara Maurício e Pedro Raphael, a emoção foi indescritível. A família usou as redes sociais para agradecer a todos que estiveram ao lado deles durante essa difícil caminhada. Eles expressaram sua gratidão pela demonstração de apoio e pelo gesto da cidade, que literalmente parou para celebrar a vitória do filho. Segundo eles, o apoio da comunidade foi fundamental para enfrentar os desafios do tratamento.

Uma jornada de superação

A luta de Pietro contra o câncer começou em 2020, quando foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Desde então, ele passou por uma cirurgia no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e continuou o tratamento com sessões de quimioterapia.

A cidade, com cerca de 14 mil habitantes, acompanhou cada fase desse processo, torcendo pela recuperação do garoto. Um perfil no Instagram, criado para compartilhar a trajetória de Pietro, alcançou mais de 47 mil seguidores, que enviaram mensagens de apoio e celebraram cada pequena conquista.