Homem se envolve em plástico filme e tenta ‘se despachar’ em aeroporto de Miami

Uma situação inusitada foi registrada no Aeroporto de Miami, envolvendo um passageiro que tentou se despachar como bagagem em um voo da Latam.

O homem, envolto em plástico filme dos pés à cabeça, tentou usar um totem de atendimento automático para realizar o “despacho”, mas foi rapidamente interceptado pelos funcionários da companhia aérea, que acionaram a polícia.

O episódio, que ocorreu na última quinta-feira, chamou a atenção tanto dos funcionários quanto de outros passageiros que estavam no local.

Enrolado no material utilizado normalmente para proteger malas, o homem parecia determinado a seguir com seu plano bizarro. A cena foi registrada e, rapidamente, as imagens começaram a circular nas redes sociais, gerando diversas especulações sobre as motivações por trás da ação.

Repercussão e suspeitas nas redes sociais

Nas redes sociais, muitos internautas ficaram intrigados com a atitude do homem, com alguns sugerindo que poderia se tratar de uma tentativa de criar conteúdo para vídeos virais.

Comentários questionando o estado mental do indivíduo e até mesmo se a ação poderia estar ligada a algum tipo de fetiche foram comuns. “Todo mundo perdeu a cabeça em Miami depois de 2020 ou estou percebendo isso agora?” perguntou um usuário, enquanto outro ironizou: “Isso é algum tipo de tara?”.

Apesar das especulações, a polícia do Condado de Miami-Dade foi chamada e conduziu o homem para fora das dependências do aeroporto. Não houve relatos de maiores incidentes, mas a situação levantou questionamentos sobre a segurança e a sanidade de algumas ações que têm se tornado cada vez mais frequentes em espaços públicos.

Este não é o primeiro incidente bizarro no aeroporto de Miami em um curto espaço de tempo. Dias antes, um homem em um momento de fúria quebrou equipamentos em uma área de check-in com uma marreta, em outro episódio que também gerou grande repercussão.

A situação em que um passageiro tenta se despachar como bagagem é um exemplo do quão imprevisíveis podem ser as atitudes humanas, especialmente em tempos em que a exposição nas redes sociais parece motivar comportamentos cada vez mais extremos.