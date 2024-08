Garotinha incha boca ao brincar com tampa de desodorante e vídeo viraliza na web

Uma situação inusitada aconteceu em Fernandópolis, no interior de São Paulo, envolvendo uma criança de apenas cinco anos.

Conforme divulgado pelo site Metrópoles, enquanto brincava, Anna Lívia colocou uma tampa de desodorante na boca e, ao sugá-la, a pressão resultou em um inchaço significativo nos lábios.

O episódio foi registrado pela mãe da criança, que, apesar do susto, decidiu compartilhar o momento nas redes sociais.

A mãe, que se chama Tainara Carneiro, publicou o vídeo no Instagram, mostrando o desespero da filha ao ver sua boca inchada.

O vídeo rapidamente viralizou, gerando uma onda de reações entre os internautas, que se divertiram com o ocorrido. Tainara, em um esforço para não traumatizar a filha, tentou manter a tranquilidade e acalmá-la, apesar de admitir que estava segurando o riso durante toda a situação.

Reações ao vídeo e a tentativa de acalmar a filha

No vídeo, a criança é vista gritando e pulando, visivelmente assustada com o que aconteceu.

A mãe tenta tranquilizá-la, afirmando que o inchaço passaria logo e aplica gelo nos lábios da menina para reduzir a pressão. Mesmo assim, a pequena continuou preocupada, chegando a perguntar se sua boca iria cair, demonstrando o quão assustada estava.

Tainara, ao descrever o momento, comentou sobre como foi difícil conter o riso enquanto tentava confortar a filha. A mãe também mencionou que o incidente poderia se tornar motivo de risada no futuro, especialmente quando a menina assistisse ao vídeo novamente.

Os comentários dos internautas refletiram o humor da situação, com muitos brincando sobre o tipo de tampa que causou o inchaço. “Turma que veio saber a marca e o modelo da tampa”, escreveu um usuário, enquanto outro comentou: “Rindo com respeito aqui”. Muitos acreditam que, no futuro, a menina também achará graça do ocorrido.

Apesar do susto, o incidente acabou proporcionando um momento de leveza e descontração para os espectadores, além de se tornar uma lembrança divertida para a família.