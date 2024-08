VÍDEO: Queda forte de um acrobata durante um show do Cirque du Soleil

Nos últimos dias, vários acidentes envolvendo acrobatas de circo foram relatados. O mais recente aconteceu com um artista de circo, conhecido por deter o recorde mundial do Guinness, e no Cirque du Soleil, um dos shows mais famosos do mundo.

ANÚNCIO

Há alguns dias, um acrobata caiu da corda bamba na tenda do Gravity Circus em Hastings, no condado de East Sussex, Reino Unido.

Quem foi o acrobata que sofreu a queda no Cirque du Soleil?

A acrobata russa Mariia Konfektova sofreu um grave acidente aéreo enquanto se apresentava no espetáculo ‘Kooza’ em uma apresentação no sábado à noite no Portland Expo Center, em Oregon, nos Estados Unidos.

Konfektova, que é especializada em lira aérea, caiu aproximadamente 5 metros durante o primeiro ato do espetáculo.

Os presentes no show documentaram o exato momento do acidente, no qual é observado que Konfektova foi atingida diretamente no rosto, e de acordo com especialistas, ela poderia ter sofrido lesões na mandíbula ou perdido alguns dentes devido ao forte impacto.

Uma testemunha disse à ABC News que viu sangue no chão, mas Konfektova então deu um sinal de positivo com o polegar para indicar que estava bem.

As equipes de emergência do Cirque du Soleil atenderam a acrobata no local e a transferiram para um hospital para uma avaliação mais detalhada.

ANÚNCIO

Os organizadores pararam brevemente o espetáculo para atender a um incidente, e de acordo com um porta-voz do Cirque du Soleil: “A saúde e segurança de nossos funcionários é nossa principal prioridade.” A empresa relatou que “o artista estava consciente, estável e recebendo cuidados de especialistas médicos.”

Nas redes sociais, Konfektova respondeu a algumas pessoas e disse que estava bem.

Konfektova é conhecida por deter o recorde mundial do Guinness para o maior número de rotações em um aro aéreo em 30 segundos.