Os pepinos estão acabando! Vídeo do TikTok causa escassez do vegetal na Islândia

Nos últimos meses, um fenômeno inesperado tem abalado o mercado de alimentos na Islândia, a escassez de pepinos. Um desafio do TikTok que se tornou viral, graças à criatividade de Logan Moffitt, um jovem canadense conhecido como ‘Cucumber Guy’. Este influenciador conseguiu cativar milhões de seguidores na plataforma com suas receitas inovadoras e simples, cujo ingrediente principal é o humilde pepino.

Tudo começou com um simples vídeo em que Moffitt mostrava como preparar uma salada fresca e levemente picante à base de pepino laminado, temperada com molho de soja, óleo de gergelim, alho e pimenta. Acompanhada por ingredientes adicionais como cebolinha, gergelim e, em algumas versões, cream cheese ou salmão defumado, a receita rapidamente se popularizou no TikTok.

O tiktoker Logan Moffitt, conhecido como ‘Cucumber Guy’, está causando escassez de pepinos na Islândia

Atualmente, Logan Moffitt tem mais de 5,7 milhões de seguidores, e sua comunidade de ‘adoradores do pepino’ continua crescendo. No entanto, essa popularidade teve consequências inesperadas. Na Islândia, onde a produção local de pepinos é limitada e sazonal, a demanda repentina causada pela viralidade da receita tem excedido a oferta disponível.

Supermercados e fornecedores têm sido incapazes de atender às necessidades dos consumidores, resultando em uma escassez temporária. Segundo a associação de agricultores da Islândia, SFG, a situação foi agravada pela coincidência com o final da temporada de colheita, quando os estoques deste vegetal já estavam diminuindo.

A cadeia de supermercados Hagkaup informou que as vendas de pepinos mais que dobraram nas últimas semanas, embora alguns duvidem que a causa seja exclusivamente o desafio do TikTok. Ainda assim, a influência das redes sociais no consumo foi claramente demonstrada.

Uma tendência do Tiktok acaba afetando a agricultura na Islândia

O que começou como uma simples tendência culinária se tornou um fenômeno que afeta a disponibilidade de alimentos em um país inteiro. Este episódio destacou como as modas virais podem ter um impacto real e tangível na vida cotidiana.

Esse impacto chega até mesmo a setores aparentemente distantes das redes sociais, como a agricultura e a distribuição de alimentos. Embora a escassez de pepinos na Islândia seja apenas temporária, a situação tem gerado reflexão sobre a capacidade das plataformas digitais de influenciar hábitos de consumo em nível global.