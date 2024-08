Aos 41 anos, mulher realiza sonho de ser médica após abandonar a escola aos 15

Aos 41 anos, Becs Bradford, que abandonou a escola aos 15, alcançou o sonho de se tornar médica. Apesar dos obstáculos, ela conseguiu ingressar na Universidade de Bristol, uma das instituições mais prestigiadas do Reino Unido. Sua determinação foi fundamental, especialmente porque conciliava dois empregos enquanto cursava medicina, acordando às 4h para dar conta de todas as responsabilidades.

Becs, que desejava servir de inspiração, sempre buscou motivar outras pessoas a perseguirem seus sonhos. Em suas palavras, “quero ser um modelo para aqueles que enfrentam dificuldades, mostrando que é possível alcançar algo significativo, independentemente das adversidades”. Ela também destacou a importância de ignorar as opiniões negativas que surgem ao longo do caminho.

Desafios e perseverança

A história de superação da médica recém-formada não foi fácil. Ela relembrou as críticas que recebeu na juventude, quando era frequentemente desencorajada. No entanto, sua determinação prevaleceu, e hoje se emociona ao pensar em como sua vida mudou. “É surreal pensar que consegui me formar após tantos anos. Parece um sonho que se tornou realidade”, afirmou.

Foto: Universidade de Bristol

A jornada não foi apenas de estudo intenso. Aos 35 anos, Becs começou a se preparar por conta própria, estudando com livros de revisão. A rotina incluía dirigir longas distâncias diariamente e trabalhar como professora de educação física e auxiliar de enfermagem para sustentar seus estudos. Mesmo com o apoio financeiro da universidade, ela precisou manter esses empregos para continuar sua formação.

Além dos desafios acadêmicos, Becs também enfrentou uma infância conturbada. Sua família passou por diversas dificuldades, incluindo a mudança para outro país e um grave acidente com seu pai. Apesar das adversidades, ela considera essas experiências como lições valiosas que agora a ajudam a compreender e apoiar pacientes com histórias de vida igualmente complexas.