Ex-funcionário exemplar do Burger King que viralizou usa doações para realizar sonho de empreender

Em 2022, Kevin Ford, um dedicado funcionário do Burger King, se tornou uma sensação nas redes sociais ao compartilhar o modesto presente que recebeu após 27 anos de serviço impecável, sem faltar um único dia. Sua história rapidamente se espalhou, tocando o coração de muitas pessoas ao redor do mundo.

De acordo com o site Today, a repercussão foi tão grande que uma de suas filhas decidiu criar uma vaquinha online para arrecadar fundos, inicialmente com a intenção de ajudá-lo a se aposentar com mais conforto. A campanha, no entanto, superou todas as expectativas, alcançando a impressionante marca de mais de R$ 2,5 milhões em doações. Esse montante permitiu que Kevin realizasse vários de seus sonhos, como a compra de uma casa e de um carro, além de quitar dívidas acumuladas ao longo dos anos.

Um novo capítulo: do fast food ao empreendedorismo

Além de garantir um futuro mais seguro para ele e sua família, ele destinou parte do dinheiro arrecadado para assegurar a educação de seus netos, planejando o pagamento das mensalidades da faculdade. O mais novo empreendedor também utilizou uma parte dos recursos para ajudar sua filha a adquirir uma casa própria, demonstrando sua gratidão e compromisso com o bem-estar familiar.

Com a generosidade de tantas pessoas ao redor do mundo, Kevin decidiu iniciar uma nova fase em sua vida, investindo no setor de alimentação, que ele conhece tão bem. No dia 19 de agosto de 2024, ele inaugurou seu próprio food truck, um sonho que finalmente se tornou realidade graças ao apoio recebido. “Graças ao amor, gentileza e generosidade de todos, estou embarcando em um emocionante novo capítulo”, declarou Kevin em uma mensagem emocionada de agradecimento.

Sua história é um exemplo inspirador de como a dedicação e o reconhecimento podem transformar vidas. Com o apoio de milhares de desconhecidos que se comoveram com sua trajetória, ele agora se prepara para essa nova jornada, levando adiante o espírito de trabalho duro e gratidão que sempre guiou sua vida.