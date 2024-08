Cachorrinha ‘rouba’ marmita e trabalhador precisa correr para resgatar refeição

Em uma cena cômica registrada por uma câmera de segurança em Toledo, no oeste do Paraná, uma cachorrinha decidiu se aventurar além dos limites de sua casa e acabou protagonizando um episódio inusitado. Conforme noticiado pelo G1, o caso aconteceu no último dia 20 de agosto, quando um pedreiro teve sua marmita “furtada” pela cadela, que rapidamente desapareceu com o alimento em sua boca, deixando o trabalhador em uma corrida inesperada para recuperar sua refeição.

A cachorrinha, chamada Biela, tem quatro anos e é conhecida por sua personalidade aventureira. Embora tenha uma residência fixa e uma família que cuida bem dela, Biela gosta de explorar os arredores, aproveitando qualquer oportunidade para pular o muro e dar seus passeios. Naquele dia, o pedreiro, identificado como José Rocha Martins, tinha acabado de receber sua marmita e a colocou sobre uma carretinha de reboque enquanto continuava a trabalhar. No entanto, foi surpreendido por seus colegas, que alertaram sobre o “furto” em andamento.

Foto: Reprodução RPC

Ao perceber a situação, José não teve outra opção a não ser sair correndo atrás da cachorrinha, que já estava alguns metros à frente, carregando a marmita em uma sacola plástica. Após uma breve perseguição, o trabalhador conseguiu recuperar o item, sem maiores danos, exceto pelo susto e o esforço inesperado.

Repercussão e reações

O vídeo da cena rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando risadas e comentários divertidos. A tutora de Biela, Suely Aparecida Rodrigues, relatou que ficou envergonhada ao ver o vídeo da cachorrinha correndo com a comida. Ela comentou, sorridente, que apesar de alimentar bem seus quatro cachorros, Biela é a única que insiste em fugir e causar essas situações inusitadas.

Essa história divertida mostra como situações do dia a dia podem se transformar em momentos de descontração, especialmente quando os protagonistas são nossos amigos de quatro patas.