Encontro de casal é marcado por tragédia em cafeteria de SP; vídeo viraliza nas redes

No último sábado, Mel Nogueira, uma jovem paulistana, viveu uma situação inusitada durante um encontro em uma cafeteria no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Tudo parecia normal até que uma van de transporte de cadáveres estacionou em frente ao local, interrompendo o que seria um momento agradável. A jovem, perplexa com a cena, decidiu compartilhar a experiência em seu TikTok, onde o vídeo rapidamente viralizou.

Segundo o relato dela e conforme noticiado pelo Metrópoles, Mel e seu acompanhante estavam sentados do lado de fora do estabelecimento quando a van chegou para recolher o corpo de uma mulher que havia falecido ali algumas horas antes. De acordo com informações do garçom, a mulher, que estava acompanhada pelo pai e pela irmã, começou a passar mal por volta das 14h. Apesar dos esforços de uma médica que estava no local e da tentativa de socorro do SAMU, a mulher não resistiu.

Impacto e reações

Mesmo diante da tragédia, a cafeteria permaneceu aberta, o que gerou desconforto e críticas. Ela descreveu a situação como surreal, afirmando que não acreditava no que estava presenciando enquanto continuava sua refeição. O vídeo que ela gravou capturou o momento em que o corpo foi colocado em um saco plástico e, em seguida, na van, à vista dos clientes.

O proprietário do estabelecimento, que preferiu não se identificar, esclareceu que a decisão de manter a cafeteria aberta não foi intencional, mas resultado da confusão e da falta de um protocolo adequado para lidar com a situação. Ele explicou que a equipe estava focada em prestar assistência à família da falecida, e a decisão de fechar a loja só foi tomada quando já era tarde demais.