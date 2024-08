Influenciadora viraliza após gastar R$ 195 mil em leilão de bois por engano

Recentemente, uma influenciadora digital passou por uma situação inesperada ao participar de um leilão de bois e acabar gastando R$ 195 mil em uma compra que ela não compreendeu totalmente. A jovem, conhecida por compartilhar momentos de sua vida nas redes sociais, acreditava que estava arrematando dois bois inteiros para presentear seu pai. No entanto, para sua surpresa, ela acabou comprando apenas partes dos animais.

Conforme noticiado pelo GShow, durante o leilão, a influenciadora Cela Lopes ouviu que o valor inicial seria de R$ 1.000, mas descobriu depois que esse montante deveria ser multiplicado por 30, o que elevou o preço a um patamar muito mais alto do que ela imaginava. Surpresa e um tanto perplexa com o resultado, a jovem compartilhou a experiência nas redes sociais, explicando que, na verdade, havia adquirido 50% de dois bois, e não os animais inteiros como pensava.

Situação inusitada com bom humor

Apesar do choque inicial, a influenciadora conseguiu manter o bom humor. Ela brincou com a situação, perguntando em suas redes sociais se alguém estava interessado em comprar metade de dois bois, já que agora ela se via nessa posição inusitada. A situação viralizou rapidamente, e muitos seguidores interagiram com ela, rindo da situação.

Mesmo com o episódio curioso no leilão, a jovem não deixou de aproveitar a tradicional Festa do Peão de Barretos, realizada no interior de São Paulo. Ela marcou presença no evento, mas desta vez, preferiu manter uma certa distância dos bois, evitando qualquer nova surpresa desagradável.

A experiência serviu como um lembrete divertido e uma lição sobre a importância de entender todas as regras e condições antes de participar de leilões ou eventos similares, principalmente quando envolve valores consideráveis.