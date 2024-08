Mãe dá à luz no cinema e bebê ganha ingressos gratuitos para sempre

Em um evento inusitado ocorrido em Cardiff, no País de Gales, uma mãe deu à luz sua filha em um cinema, e como resultado, a recém-nascida receberá ingressos gratuitos para o resto da vida. De acordo com o South Wale Argus, Sarah Vincent, que estava na 39ª semana de gestação, foi ao cinema levar seu filho mais velho, Liam, para assistir ao filme “Sing 2″. No entanto, durante a sessão, Sarah precisou ir ao banheiro, momento em que sua bolsa estourou, dando início ao trabalho de parto.

Os funcionários do cinema rapidamente agiram para ajudar Sarah, deitando-a no chão e seguindo as instruções de um paramédico que estava em comunicação por telefone. Em pouco mais de 10 minutos, a pequena Lowris veio ao mundo, pesando 3,2 quilos, saudável e cheia de vida.

Recompensa surpreendente

A reação do cinema à situação foi surpreendente. Para comemorar o nascimento, a rede de cinemas Cineworld decidiu oferecer à bebê Lowris ingressos gratuitos por toda a vida. A iniciativa foi bem recebida pela família e pela comunidade local, tornando-se uma história comovente e rara.

Bebê Lowris (foto) ganhou ingressos gratuitos vitalícios - Foto: The Sun

O pai da bebê, Gareth Miles, que estava trabalhando no momento do parto, recebeu a notícia por telefone e correu para o cinema. Chegando lá, encontrou sua esposa e filha já seguras e bem cuidadas. Gareth expressou seu profundo agradecimento aos funcionários do cinema pela rapidez e apoio durante o ocorrido. Ele destacou especialmente a ajuda do gerente do cinema, Jacey, que não apenas auxiliou no parto, mas também contatou os pais de Sarah para informar sobre a situação.

Essa não foi a primeira vez que Sarah e Gareth vivenciaram um parto rápido. O nascimento do filho mais velho, Liam, também foi um evento acelerado. Com bom humor, o casal comentou que seus filhos parecem ter pressa em chegar ao mundo, e agora, com a história do cinema, terão mais uma lembrança única e inesquecível para contar.

A história do nascimento de Lowris no cinema não é apenas um relato sobre um evento extraordinário, mas também uma celebração do trabalho em equipe e da solidariedade demonstrada pelos funcionários do Cineworld. Mo Williams, gerente geral do cinema, expressou o orgulho de sua equipe pelo trabalho realizado e pela forma como lidaram com a emergência.