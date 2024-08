Casamento polêmico: noiva de Goiás explica por que excluiu familiares do evento

Uma noiva de Goiás decidiu realizar seu casamento sem convidar a maioria dos familiares, resultando em uma grande polêmica. Lara Cristina, agente de call center, escolheu uma cerimônia íntima para menos de 50 pessoas, convidando apenas aqueles parentes que realmente fazem parte da vida do casal. A decisão, entretanto, não foi bem recebida por alguns membros da família.

Conforme noticiado pelo G1, sua escolha de não incluir todos os parentes na lista de convidados gerou uma série de reações negativas, especialmente após a repercussão dos áudios de familiares revoltados publicados nas redes sociais. Preocupada com a saúde do pai, que tem problemas de pressão e se sente mal com toda a situação, Lara tomou a decisão de bloquear um dos parentes que mais a incomodou. Ela afirmou que não pretende dar palco para pessoas que não respeitam suas escolhas.

Cerimônia íntima

Lara explicou que a cerimônia foi planejada para ser pequena e significativa, focando nas pessoas que realmente têm um papel importante na vida do casal. O evento contou com menos de 50 convidados, uma escolha consciente para manter a atmosfera íntima e especial. A decisão de não convidar todos os parentes foi difícil, mas necessária para garantir que o dia fosse exatamente como o casal sonhou.

Repercussão e reações

Os áudios que viralizaram mostram a decepção e a raiva de alguns familiares que ficaram de fora da lista de convidados. A revolta foi tanta que se espalhou rapidamente pelas redes sociais, aumentando ainda mais a tensão entre Lara e seus parentes. Ela destacou que, apesar das críticas, está segura de sua decisão e focada em proteger sua família imediata de qualquer estresse desnecessário.

Apesar da controvérsia, Lara e seu marido estão felizes com a maneira como escolheram celebrar seu amor. Eles acreditam que o casamento é um momento íntimo e pessoal, e que a decisão de limitar a lista de convidados foi a melhor para eles.