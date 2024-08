Como será o fim do mundo? Esta é a profecia dos modelos de inteligência artificial

O aquecimento global e as mudanças climáticas podem ter consequências devastadoras, como o derretimento dos polos, aumento do nível do mar e fenômenos meteorológicos extremos

Ao longo da história, a humanidade tem especulado sobre como poderia ser o fim do mundo. Desde antigas profecias, como a do calendário maia, até as previsões do boticário Nostradamus, o fim do mundo tem sido um tema recorrente na imaginação coletiva.

Atualmente, o avanço da inteligência artificial (IA) oferece novas perspectivas sobre este tema preocupante. E embora as ferramentas de IA, como o ChatGPT da OpenAI, claramente não possam prever eventos futuros com 100% de certeza, são capazes de oferecer análises baseadas em dados e modelos.

O que o ChatGPT disse sobre do fim do mundo?

Segundo o ChatGPT, o fim do mundo pode se manifestar de várias maneiras, embora a probabilidade de um evento catastrófico natural ocorrer no futuro próximo seja relativamente baixa.

No entanto, esta IA assegura que as mudanças climáticas estão se tornando uma ameaça significativa e que, se não forem tomadas medidas necessárias imediatamente, as mudanças climáticas podem intensificar desastres naturais, causar a perda de biodiversidade e causar sérios problemas para a humanidade.

O que diz o Gemini sobre o fim do mundo?

Gemini, a IA desenvolvida pela Google, oferece uma perspectiva complementar à do ChatGPT. E embora considere muitas das teorias sobre o fim do mundo como especulativas, menciona que a propagação de uma doença altamente contagiosa e letal poderia ser uma possibilidade alarmante.

Além disso, destaca que um conflito nuclear em grande escala poderia desencadear um inverno nuclear com consequências devastadoras para a vida na Terra. Felizmente, os atuais acordos internacionais visam prevenir o uso de armas nucleares.

O que diz a Meta AI sobre o fim do mundo?

Além das ideias apresentadas pelo ChatGPT sobre mudanças climáticas e Gemini (uma doença altamente contagiosa e letal que poderia se espalhar rapidamente, dizimando a população mundial, e um conflito nuclear em grande escala que poderia causar destruição massiva e um inverno nuclear), a Meta AI tem diversos cenários para um possível fim do mundo:

Colisão com um asteroide: Um impacto massivo poderia causar destruição em grande escala e mudanças climáticas catastróficas.

Um impacto massivo poderia causar destruição em grande escala e mudanças climáticas catastróficas. Outros eventos cósmicos: Fenômenos como uma supernova próxima, um buraco negro ou uma nuvem de gás tóxico podem afetar a Terra.

Fenômenos como uma supernova próxima, um buraco negro ou uma nuvem de gás tóxico podem afetar a Terra. Fim do Universo: Num futuro distante, o universo poderá experimentar um ‘big rip’, um ‘big crunch’ ou uma ‘morte térmica’, marcando o fim de tudo.

Num futuro distante, o universo poderá experimentar um ‘big rip’, um ‘big crunch’ ou uma ‘morte térmica’, marcando o fim de tudo. Erupção supervulcânica: Uma erupção de proporções enormes poderia lançar cinzas e gases na atmosfera, afetando o clima e a vida na Terra.

Uma erupção de proporções enormes poderia lançar cinzas e gases na atmosfera, afetando o clima e a vida na Terra. Colapso da civilização: A superpopulação, a escassez de recursos e o colapso dos sistemas poderiam levar a um declínio gradual da civilização.

Alguma dessas teorias é iminente?

Embora a IA possa fornecer análises detalhadas e diversas perspectivas sobre o fim do mundo, não há evidências concretas de que alguma dessas teorias seja iminente.

Dito isto, análises como as anteriores destacam a importância de abordar problemas como as mudanças climáticas e a proliferação de armas nucleares para garantir um futuro mais seguro.