Bebê reage à voz do pai durante ultrassom 4D e cena viraliza nas redes sociais

Um vídeo emocionante capturou o momento em que um bebê ainda no ventre de sua mãe reage à voz do pai durante um exame de ultrassom em Xanxerê, Santa Catarina. A gravação, realizada em 29 de julho, mostra o pequeno feto, com 33 semanas de gestação, respondendo com um sorriso ao ouvir a voz paterna. Esse momento íntimo e especial rapidamente viralizou nas redes sociais, acumulando mais de 3,2 milhões de visualizações.

ANÚNCIO

A conexão entre pais e bebês antes do nascimento

O pai, Anderson Sonaglio, um músico local, chamou carinhosamente sua filha pelo apelido “Nenê do pai”, enquanto o ultrassom 4D registrava imagens tridimensionais do bebê em tempo real. Surpreendentemente, a bebê, Laís Vitória, reagiu com um sorriso, encantando a todos os presentes, incluindo a mãe, Gislaine Sonaglio, e o obstetra Eduardo Guerra, que conduzia o exame. Essa resposta espontânea do bebê provocou uma onda de emoção, levantando questões sobre a capacidade dos fetos de ouvir e interagir com o mundo exterior.

Segundo o obstetra, a partir das 20 semanas de gestação, o sistema auditivo do feto já está suficientemente desenvolvido para que ele possa ouvir sons externos, incluindo as vozes das pessoas que convivem com a mãe. Esses sons familiares, como o batimento cardíaco da mãe e as vozes dos pais, começam a ser reconhecidos pelo bebê, estabelecendo um vínculo antes mesmo do nascimento. O médico, impressionado com a reação, afirmou que, embora já tivesse presenciado situações semelhantes, nunca tinha visto algo tão marcante como esse sorriso capturado no ultrassom.

Estímulos auditivos e vínculo familiar

O casal de músicos revela que costuma conversar e cantar para a filha desde o início da gravidez, criando um ambiente de estímulos auditivos que aparentemente já afeta positivamente o desenvolvimento da pequena Laís. Para Gislaine e Anderson, a experiência foi indescritível, misturando sentimentos de alegria, surpresa e uma profunda conexão emocional com a filha ainda não nascida.

Foto: Redes sociais/ Reprodução

Este caso não só sublinha a capacidade dos bebês de responder a estímulos auditivos enquanto ainda estão no útero, mas também destaca a importância do envolvimento dos pais no processo gestacional, criando laços afetivos desde os primeiros momentos de vida.