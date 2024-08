A família da vítima do Titan processou a OceanGate por US$ 50 milhões: “Eles sabiam que iam morrer”

O The Mirror relatou que a OceanGate está sendo acusada de negligência grave, enfatizando que a empresa já sabia que era “um submersível condenado” com uma “história problemática”. Eles reiteraram que a OceanGate intencionalmente ocultou todos os defeitos e perigos do Titan.

Os entes queridos de Paul-Henri Nargeolet apontaram que, com sua vasta experiência, ele certamente teria se recusado a mergulhar no Titanic se soubesse de todos os problemas que o navio tinha. O homem detinha o recorde histórico de 37 mergulhos para explorar os restos do Titanic.

O mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet estaria entre os tripulantes do submarino Titan (Reprodução / Twitter)

"O processo também alega que, apesar de Nargeolet ter sido designado pela OceanGate para ser um membro da tripulação do navio, muitos detalhes sobre os defeitos e deficiências do navio não foram divulgados e intencionalmente ocultados", afirmou o escritório de advocacia Buzbee Law Firm de Houston, Texas, conforme relatado pelo referido veículo de mídia.

Titã: “Eles sabiam muito bem que iam morrer”

O advogado Tony Buzbee, que representa os parentes das vítimas do Titan, afirmou que com o processo judicial eles buscam “obter respostas sobre exatamente como isso aconteceu, quem estava envolvido e como os envolvidos permitiram que isso acontecesse”.

Além disso, na histórica tragédia do Titan, Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, CEO e co-fundador da OceanGate, o milionário Hamish Harding e o bilionário paquistanês Shahzada Dawood, juntamente com seu filho Suleman Dawood, morreram.

Na ação judicial, a família de Nargeolet faz referência a algo perturbador, que é a crença de que as vítimas sabiam que iriam morrer, publicado no Eye Witness News ABC. Eles acreditam nisso porque, 90 minutos após a partida, o Titan ‘perdeu peso’, indicando que tentaram realizar a missão.

“Embora nunca se possa determinar a causa exata da falha, os especialistas concordam que a tripulação do Titã teria percebido exatamente o que estava acontecendo. O bom senso dita que a tripulação sabia muito bem que iriam morrer. É possível que a tripulação tenha ouvido o rangido do carbono aumentar à medida que o peso da água pressionava o casco do Titã. A tripulação perdeu a comunicação e talvez também a energia. De acordo com cálculos de especialistas, teriam continuado a descer, plenamente conscientes das falhas irreversíveis do navio, vivenciando terror e angústia mental antes do Titã finalmente implodir,” afirma a ação judicial.