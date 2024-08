Criança encontra moeda de uma época próxima a Jesus Cristo na areia do parquinho

No Novo Testamento, os evangelhos se referem ao denário como "o salário de um dia para um trabalhador comum"

O que você poderia comprar com um denário?

Numa reviravolta inesperada que mistura história com brincadeiras infantis, uma criança de 8 anos chamada Bjarne encontrou uma moeda romana enquanto brincava em um parquinho em Bremen, Alemanha.

E o que parecia ser uma descoberta comum acabou sendo um pequeno tesouro: um denário do século II, cunhado durante o reinado do imperador Marco Aurélio, apenas 180 anos após o nascimento de Jesus Cristo.

A moeda, super leve, devido à inflação da época, apresenta um design detalhado na borda e uma figura central distinta.

Como uma moeda romana chegou a uma caixa de areia na Alemanha?

Após a descoberta, a arqueóloga da Universidade de Bremen, Uta Halle, identificou o objeto como uma moeda romana, mais especificamente um denário de prata datado entre 161 e 180 d.C.

A arqueóloga destacou que a descoberta é incomum, uma vez que Bremen não fazia parte do Império Romano naquela época e, até o momento, o mistério de como essa moeda chegou à Alemanha permanece sem solução.

A moeda

Este tipo de moeda de prata era comum em Roma desde o século III a.C. até o século III d.C., embora seu conteúdo de prata diminuísse em tempos de escassez, a ponto de a moeda encontrada pesar menos de 30 gramas.

Normalmente, os denários apresentavam a imagem de uma figura relevante em um dos lados e, na época imperial, era comum retratar o imperador atual.

A moeda descoberta mostra um desgaste notável, o que dificulta a identificação de seus detalhes. No entanto, é possível distinguir uma figura humana de um lado e a silhueta de um pássaro cercado por um design geométrico do outro.

Um denário na Bíblia

No Novo Testamento, os evangelhos se referem ao denário como "o salário de um dia para um trabalhador comum".

Naquela época, o salário normal de uma família da classe trabalhadora permitiria comprar alimentos suficientes para apenas uma pessoa; no entanto, alimentos como a cevada eram mais baratos, o que permitia alimentar três pessoas com cevada com o salário de um dia.

Há mais casos semelhantes?

Halle afirma que apenas se conhecem dois exemplares semelhantes na região, o que acrescenta o seu valor e raridade. Por isso, tanto ela quanto Bjarne, o menino que encontrou a moeda, decidiram que ela fosse exibida num museu.

"Assim poderei vê-la quando quiser e outros também poderão desfrutá-la", disse o menor.

Por que algo assim poderia ter acontecido?

Anos atrás, durante escavações em regiões próximas como Bremerhaven e Baixa Saxônia, foram encontradas outras moedas romanas, o que sugere que poderiam ter chegado à Alemanha através do comércio ou como pagamento a mercenários; No entanto, a localização exata da moeda de Bjarne em um areal levanta questões adicionais.

Halle sugere que poderia ter chegado lá durante uma atividade de escavação ou até mesmo como uma lembrança de tempos antigos, uma vez que as moedas romanas eram comumente trocadas.