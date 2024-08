Bebê com pés em formato de coração encanta internautas e lança esperança sobre condição rara

Matteo Barboza, um bebê de um ano de idade, tem cativado milhares de pessoas nas redes sociais graças à sua condição rara que resultou em pés em formato de coração. Nascido em março de 2023, em São Paulo, ele foi diagnosticado com ectrodactilia, uma malformação congênita que afeta o desenvolvimento dos dedos das mãos e dos pés. Essa condição faz com que alguns dedos não se formem, criando uma fenda característica.

Entendendo a Ectrodactilia e outras complicações

Conforme noticiado e explicado pelo O Globo, a ectrodactilia é uma condição rara, com incidência estimada em 1 a cada 90 mil nascidos vivos. Ela pode ocorrer de forma isolada ou associada a outras malformações, como a displasia ectodérmica e a fenda palatina. A malformação pode se manifestar de diferentes formas, variando desde a ausência de um ou mais dedos até a formação de fendas nas extremidades dos membros.

Além da ectrodactilia, Matteo também enfrenta outro desafio de saúde: a displasia renal bilateral. Esta condição implica no desenvolvimento incompleto dos rins e pode levar a complicações sérias, como insuficiência renal durante a infância. A Orphanet, um portal dedicado a doenças raras, destaca que pacientes com essa condição podem ser assintomáticos, mas os casos graves requerem cuidados médicos intensivos.

Desafios e superações

A jornada de Matteo começou ainda no ventre de sua mãe, Letícia, que descobriu a condição do filho aos cinco meses de gestação. Um mês depois, em um ultrassom de rotina, foi identificado um nível baixo de líquido amniótico, o que levou Letícia a uma internação de 15 dias. A partir de então, a gravidez passou a ser monitorada de perto, com Letícia precisando fazer repouso absoluto e acompanhar a evolução do bebê com exames frequentes até o nascimento.

Após o nascimento, Matteo passou 55 dias internado devido a complicações. Esse período incluiu procedimentos cirúrgicos e uma série de cuidados médicos intensivos, que resultaram em várias internações e adaptações de tratamento.

Apesar dos desafios enfrentados, a criança conquistou uma grande rede de apoio online, com mais de 26 mil seguidores que acompanham sua jornada de superação. O carisma e a força demonstrados pelo pequeno e sua família têm inspirado muitas pessoas.