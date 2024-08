Tesla registra seu primeiro acidente com um homem falecido e inicia investigação

Os carros elétricos da famosa empresa Tesla, do magnata Elon Musk, perderam seu recorde de zero acidentes fatais, depois que na segunda-feira um homem faleceu em um capotamento por ‘razões desconhecidas’ em um desses veículos em Baytown, Texas.

ANÚNCIO

A empresa de carros Tesla é reconhecida por seus altos níveis de segurança. No entanto, de acordo com testemunhas, o Tesla Cybertruck envolvido neste acidente saiu da estrada sem motivo aparente e colidiu com um bueiro de concreto, imediatamente pegando fogo, conforme publicado pelo The Mirror, com fotos do carro acidentado e cercado por policiais.

O fogo rapidamente cobriu o carro e o motorista que estava dentro. O impacto das chamas foi tão grande que, até agora, a vítima não pôde ser identificada, ficou irreconhecível e morta no local. Eram aproximadamente 1h45 da manhã. Além disso, a placa do veículo ficou totalmente destruída, tornando impossível a identificação do seu número para, pelo menos, identificar o proprietário do carro dessa forma.

Tesla e seu padrão de segurança

Um Cybertruck da Tesla em exibição em Buena Park, Califórnia, em 3 de dezembro de 2023. (Foto AP/Richard Vogel) AP (Richard Vogel/AP)

Embora tenham ocorrido acidentes com carros Tesla, este é o primeiro com uma vítima fatal. Chama a atenção que, de acordo com testemunhas, o carro saiu da estrada sem explicação, por isso o Departamento de Segurança Pública do Texas já iniciou as investigações pertinentes. Enquanto isso, as causas do acidente são ‘desconhecidas’.

“A Tesla tem um histórico sólido de segurança em sua linha de veículos, e a empresa está confiante de que o Cybertruck, descrito como excepcionalmente durável, manterá essa tradição”, diz The Mirror.

O modelo Cybertruck é líder de vendas de caminhonetes elétricas nos Estados Unidos, onde uma média de 1.754 unidades são vendidas mensalmente, conforme o meio citado.

O fato fez com que as autoridades colocassem a renomada marca Tesla de Elon Musk sob escrutínio, o que pode gerar discussões sobre sua segurança e desempenho. Até agora, a empresa não se pronunciou sobre o incidente.