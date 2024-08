Idoso de 81 anos conquista diploma em veterinária inspirado por sonho

Aos 81 anos, Salcedo Grass Lautert, morador de Farroupilha, Rio Grande do Sul, decidiu voltar aos estudos para realizar um sonho antigo: formar-se em veterinária. Conforme noticiado pelo Portal Adesso, a decisão veio após um sonho em que ele viu Jesus e sua irmã, já falecida, ao lado de livros. O idoso interpretou essa visão como um sinal de que era hora de buscar seu desejo. Em 2018, ele foi aprovado em primeiro lugar no curso, iniciando uma jornada de seis anos repletos de desafios e superações.

Superação e perseverança

A trajetória de Salcedo até a formatura foi marcada por diversos obstáculos, tanto emocionais quanto físicos. Antes de se aposentar, ele trabalhou como gráfico, fabricante de carimbos e funcionário do Hospital São Carlos. Ao longo de sua vida, passou por perda de familiares próximos, incluindo sua irmã, duas filhas e, mais recentemente, sua esposa Nadir, que era sua maior incentivadora e quem descobriu o curso de veterinária na internet.

Durante o curso, Salcedo enfrentou dificuldades com a visão, necessitando de duas cirurgias de catarata e de provas adaptadas com letras grandes. A pandemia de Covid-19 também impôs barreiras, mas ele encontrou na meditação a paz e a força necessárias para continuar. Ele se dedicou aos estudos, decorando os conteúdos e superando as limitações físicas que surgiram pelo caminho.

Uma jornada inspiradora

Sua história é uma prova de que nunca é tarde para perseguir e alcançar os sonhos. Com o apoio constante da família, especialmente de seu filho Jean Carlo Lautert, de 47 anos, ele está prestes a receber o diploma e celebrar essa grande conquista. A cerimônia de formatura será um momento especial para Salcedo e sua família, marcando o final de uma jornada que é tanto inspiradora quanto motivadora.

A determinação e resiliência de Salcedo Grass Lautert servem como exemplo de que, independentemente da idade, o desejo de aprender e crescer pode transformar vidas. Sua história ressalta a importância de nunca desistir dos sonhos, independentemente das circunstâncias.