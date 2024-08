Garoto de 11 anos precisa comer por dois adultos para evitar desnutrição severa

Oliver Goss, um menino de 11 anos, enfrenta uma condição de saúde rara que o obriga a consumir uma quantidade de alimentos equivalente à de dois adultos, mas ainda assim ele pode sofrer de desnutrição severa. Conforme publicado pelo O Globo, desde antes de nascer, Oliver já demonstrava sinais de complicações. Durante a gestação, ele foi diagnosticado com gastrosquise, uma malformação congênita na parede abdominal que permitiu a saída de parte das vísceras e do intestino para fora do corpo.

Logo após o nascimento prematuro, os médicos constataram que uma porção do intestino delgado de Oliver não funcionava adequadamente, o que resultou na remoção dessa parte crucial do órgão. O intestino delgado é responsável por absorver os nutrientes dos alimentos, e a ausência de uma parte significativa deste órgão tem causado grandes dificuldades para Oliver em processar e reter os nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento.

Luta diária pela nutrição adequada

A mãe de Oliver, Nicole Goss, se esforça constantemente para garantir que o filho tenha uma dieta completa e altamente nutritiva. O dia de Oliver começa com uma grande tigela de frutas, como morangos, bananas e kiwis, acompanhada por sementes de chia e ovos mexidos ou mingau com mel. Durante o período escolar, seus lanches incluem alimentos ricos em calorias, como nozes, sementes, frutas e biscoitos específicos, que não contêm laticínios ou soja.

À noite, as refeições variam entre wraps de espinafre e ovo, frango ou peixe com batata-doce e vegetais, ou curry de lentilhas. No entanto, mesmo com toda essa alimentação reforçada, Oliver ainda apresenta um tamanho menor do que o esperado para sua idade e enfrenta outros desafios de saúde, como úlceras estomacais, dores de cabeça e problemas digestivos recorrentes.

A principal preocupação de Nicole é que, devido à falta de uma parte do intestino delgado, os alimentos passam rapidamente pelo sistema digestivo de Oliver, não permitindo que seu corpo absorva todos os nutrientes necessários. Ela continua buscando alimentos que possam permanecer no organismo de Oliver por mais tempo, ajudando assim a melhorar sua absorção de nutrientes e evitando complicações futuras.