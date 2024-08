Curiosidades da cidade de Paris que muitos não conhecem

A cidade de Paris tornou-se este ano a capital do esporte no mundo por sediar os Jogos Olímpicos. A capital da França sempre foi conhecida por ser fascinante e romântica, mas além disso, esconde mistérios, segredos e curiosidades que muitos desconhecem.

Milhares de atletas de todo o mundo estão na cidade de Paris para os Jogos Olímpicos, juntamente com os turistas que estão animados para assistir às competições.

Para desfrutar ao máximo de Paris como turista, é bom saber algumas de suas curiosidades para mergulhar nelas durante uma maravilhosa viagem. Um dos aspectos peculiares e ao mesmo tempo macabros é que ao longo de quase 300 quilômetros da cidade, existem labirintos, que são dispostos como catacumbas com os restos ósseos, de pelo menos, seis milhões de pessoas. Essas catacumbas, que datam do final do século XVIII, podem ser visitadas com um guia, embora grande parte delas não estejam abertas ao público. Elas estão a 20 metros abaixo da superfície e se chega descendo por uma escada em espiral, conforme diz o Turismo na França. Muitos dos restos ósseos foram usados para construir paredes e parte da estrutura.

Outro dado que muitos desconhecem é que Paris foi inicialmente chamada de cidade de Lutécia.

Curiosidades de Paris

Paris, França. Pontes pitorescas, cafés ao ar livre, imensos jardins e charmosas luminárias, não há outra cidade que inspire romanticismo como Paris Foto: Getty Images

O portal Mochileando por el Mundo apresentou 35 curiosidades de Paris. Abaixo, apresentamos as mais relevantes:

1. A Torre Eiffel muda constantemente de tamanho: no verão, devido à dilatação térmica, ela mede 8 cm a mais do que o normal.

2. Na Basílica de Sacré Coeur está o maior sino da França, conhecido como ‘La Savoyarde’ e pesa 26 toneladas!

3. No muro do amor de Montmartre, a palavra ‘te amo’ está escrita em mais de 300 idiomas.

4. Paris é chamada a Cidade Luz porque está sempre muito bem iluminada, mas o motivo foi que o prefeito ordenou iluminar as ruas à noite com lampiões de gás devido aos constantes roubos.

5. A ‘Síndrome de Paris’ é outro aspecto curioso, e consiste na decepção que muitos turistas sofrem ao chegar devido à idealização que têm da cidade.

6. A Torre Eiffel foi construída em dois anos, 2 meses e 5 dias. Por 41 anos, foi o edifício mais alto do mundo até que em 1930 o edifício Chrysler foi construído em Nova York (319 metros). Atualmente, o título pertence ao Burj Khalifa, com 828 metros de altura.

7. Mais de 25 pessoas tentaram se suicidar do topo da Torre Eiffel.

8. No verão, as autoridades de Paris descarregam toneladas de areia de praia nas margens do rio Sena para que os moradores e visitantes possam desfrutar como se estivessem na praia.

9. 20% dos franceses vivem em Paris e sua periferia.

10. A maioria dos museus de Paris são gratuitos no primeiro domingo do mês.

11. O lugar mais visitado da França não é a Torre Eiffel, como muitos pensam, mas sim a Disneyland Paris, com mais do dobro de visitantes por ano.

12. Todos sabem que a França deu aos Estados Unidos a famosa Estátua da Liberdade pelos 100 anos de sua independência, mas poucos sabem que os Estados Unidos deram à França uma cópia (4 vezes menor) para celebrar os 100 anos da Revolução Francesa, e está na Ilha dos Cisnes, posicionada de forma a olhar para Nova York.

13. Há um homem que há mais de 30 anos recebe viajantes para jantar em sua casa. Para contatá-lo, basta visitar seu site: www.jim-haynes.com

14. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Mesquita de Paris ajudou a salvar centenas de judeus, fornecendo-lhes identidades falsas muçulmanas.

15. Hitler deu a ordem de destruir os principais monumentos de Paris, mas Dietrich von Choltitz, o general encarregado, decidiu ignorar o Führer.

16. Os segundos Jogos Olímpicos da Era Moderna foram realizados em Paris no ano de 1900.

17. Na França, é ilegal chamar um porco de ‘Napoleão’.