União Europeia irá proibir batatas fritas com sabor de presunto: podem ser tóxicas

As batatas fritas são o petisco rei no mundo. No Brasil, de longe, e em variedades, com sabor a queijo, presunto, sal marinho, etc., mas agora há um tipo que corre perigo. Sim, porque a União Europeia poderia ordenar que ele saia da dieta social nessa região do mundo. Em 2023, a Comissão Europeia encarregou a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) de um estudo sobre esse petisco para avaliar a presença de aditivos superficiais defumados entre seus ingredientes.

E agora a sua conclusão foi conhecida: as batatas fritas com sabor a presunto têm "problemas de genotoxicidade ou não podem ser descartados".

Os aromas defumados servem como uma alternativa ao defumado tradicional, que geralmente é usado para conservar alimentos. Além disso, o processo de defumação também modifica o sabor.

E as carnes e peixes?

Conforme relatado pelo jornal espanhol El Mundo, esses aromas de fumaça não são apenas usados em batatas fritas com sabor a presunto, mas também são utilizados como alternativa ao processo tradicional de defumação em carnes, peixes, queijos, sopas, molhos, bebidas, sorvetes e doces, então a proibição afetará uma boa quantidade de produtos. Alimentos com defumação natural, como o salmão, não serão afetados por essa proibição.

De acordo com a mesma fonte, fontes da PepsiCo Espanha garantem que, antecipando-se à regulamentação europeia, suas batatas fritas e snacks de diferentes marcas (Lay's, Ruffles, Doritos, Fritos, Cheetos, ...) já eliminaram esses aromas de fumaça de seus ingredientes.

Foi esclarecido que a regulamentação afeta os aditivos com sabor de fumaça e não os alimentos que foram submetidos a processos de defumação para conservação. Isso ocorre porque os aditivos em alimentos, para poderem ser legalmente utilizados em produtos comercializados na União Europeia, devem passar por uma série de avaliações em relação aos seus potenciais riscos para a saúde.