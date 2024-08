Nadador britânico teria ganhado a medalha de prata em Paris 2024 com Covid-19

A figura da natação britânica, Adam Peaty, conquistou uma medalha de prata nos 100 metros peito nos Jogos de Paris 2024 possivelmente infectado com Covid-19, conforme relatado pela delegação do país na manhã desta segunda-feira.

ANÚNCIO

Na noite de domingo, Peaty ficou a apenas 0,02 segundos do italiano Nicolo Martinenghi, que surpreendentemente venceu o britânico, impedindo-o de conquistar um terceiro ouro consecutivo nesta prova. No entanto, Peaty ainda teria que enfrentar outra notícia agridoce, pois algumas horas depois começou a se sentir doente.

Adam Peaty testou positivo para Covid-19 nos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

De acordo com o comunicado da delegação olímpica do Reino Unido, "Adam Peaty começou a se sentir mal no domingo, antes da sua final masculina dos 100 metros peito. Nas horas seguintes à final, seus sintomas pioraram e ele foi submetido a um teste de Covid na manhã de segunda-feira. Naquele momento, ele testou positivo", afirmou o texto.

Apesar do resultado, a delegação britânica afirmou confiar que o atleta de 29 anos se juntará novamente para as provas de revezamento do torneio de natação, que termina em 4 de agosto.

“A situação está sendo gerenciada adequadamente, com todas as precauções habituais para manter toda a delegação saudável”, concluiu o comunicado.

Este é mais um golpe anêmico para a estrela, já que não conseguiu alcançar o tricampeonato e, em vez disso, teve que dividir a prata com o americano Nic Fink ao marcarem o mesmo tempo.

Peaty, que é o atual detentor do Recorde Mundial (56.88s) e Recorde Olímpico (57.13s) nos 100m peito, além de medalha de ouro no Rio 2016 e Tóquio 2020, vinha passando por anos difíceis antes desta competição olímpica ao lidar com problemas de vício e alcoolismo.