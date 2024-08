Mulher dá à luz a gêmeos de parto normal em casa em Goiás

Dar à luz a uma criança não é uma tarefa tão fácil assim, agora imagina dar à luz a gêmeos, de parto normal e ainda em casa?

Andressa Teles da Silva, de 37 anos, até gostaria que seu parto fosse realizado de forma normal, contudo em um hospital, algo que não conseguiu realizar.

A moradora de Anápolis (GO) estava sozinha com o marido quando tudo ocorreu.

“Às 2h da manhã, começaram as contrações e não parou mais e nem deu intervalo. Por volta das 3h50, eles começaram a sair e não deu tempo de ir para a maternidade”, explica ela em entrevista ao site Crescer.

“Ele acordou com o primeiro bebê saindo. Ficou desesperado!”, lembra. “Mas ele ajudou a colocar o bebê no cobertor e limpar da água do parto”, continuou Andressa.

Para não correr o risco dos bebês nascerem enquanto estavam a caminho do hospital, a família optou por permanecer em casa e chamar o SAMU quando o parto estivesse concluído.

Yanna e Enky, um menino e uma menina, nasceram na última segunda-feira (29). Os bebês nasceram em um intervalo de apenas 10 minutos e pesando exatos 3 kg e medindo 50 cm cada um.

A enfermeira obstétrica Beatriz Gomes foi quem atendeu a mãe na Maternidade Dr. Adalberto e lembra o momento em que a família chegou ao hospital.

“Eu estava de plantão. Eles chegaram com os bebês nos braços. Existem muitas nuances nas gestações gemelares — parto prematuro e via de parto segura são as principais preocupações das mães de dois ou mais bebês. Mas os Gêmeos Yanna e Enky chegaram nessa madrugada quebrando todos os tabus existentes”, explicou.

Gestação não foi planejada

A vinda dos gêmeos não foi planejada pela mamãe, que achava que não podia mais engravidar.

“Foi não. Eu achava que nem podia mais ter filhos. Os médicos do Rio me disseram, há 13 anos, que eu não podia mais ter filhos. Aí chego aqui em Goiás e ganho gêmeos e em casa”, contou Andressa, que já é mãe de Rafael, de 19 anos, e Yasmin, de 13.

Ela planejava que um fotógrafo participasse do parto para registrar o momento, mas como tudo aconteceu tão rápido, o que restou foi uma pequena gravação.

“Só o que conseguimos fazer foi um pequeno vídeo mostrando os cordões e os bebês”.

“Eles estão bem e eu também”, finalizou.