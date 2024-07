Idoso de 75 anos morre devido a um enxame de abelhas enquanto trabalhava em uma fazenda no Texas

Um avô do Texas, de 75 anos, foi morto por um enxame de abelhas enquanto trabalhava em sua fazenda, disseram as autoridades. Bryce Smith estava em sua escavadeira limpando árvores em sua propriedade em Bedias, a cerca de 90 milhas ao norte de Houston, quando derrubou uma delas com uma colmeia de abelhas, relatou à KTBX.

Smith sofreu mais de 60 picadas no rosto e no pescoço. Um funcionário que trabalhava com Smith e testemunhou o ataque o levou rapidamente para dentro do prédio e ligou para o 911. Ele morreu devido aos ferimentos quando os serviços de emergência chegaram.

Uma morte repentina

"A comunidade de Bedias perdeu ontem uma pessoa muito, muito boa, um homem muito bom. Ele era um maravilhoso marido, um ótimo pai, um bisavô para seus filhos. Ele era muito respeitado", disse o juiz de paz do condado de Grimes, Chris Acord.

Acord disse ainda: “A gravidade do que aconteceu e como isso poderia acontecer com qualquer pessoa e não pensamos nessas coisas.”

Abelhas do Texas

Juliana Rangel, cientista pesquisadora de abelhas da Texas A&M AgriLife, disse que Smith provavelmente foi morto por abelhas africanas, que podem ser agressivas quando estão assustadas.

“As abelhas africanas são um pouco mais propensas a se sentirem ameaçadas por qualquer estímulo externo do que, na maioria dos casos, as abelhas europeias”, disse Rangel.

Rangel instou as pessoas a entrar em contato com especialistas para remover qualquer colmeia que encontrarem em sua propriedade, em vez de tentar fazê-lo por conta própria.

"É melhor ligar para um apicultor profissional que saiba lidar com a remoção de abelhas vivas, por isso sempre recomendamos tentar essa abordagem primeiro, que é ligar para um apicultor profissional que possa remover as abelhas vivas", disse Rangel.

O Serviço de Inspeção de Colmeias do Texas diz que aqueles que forem atacados por abelhas devem tentar cobrir a cabeça e o rosto e correr para um local seguro antes de ligar para o 911 para pedir ajuda.

Bryce deixa sua esposa, três filhos, 10 netos e um bisneto, de acordo com seu obituário. “Seu amor por sua família e sua comunidade sempre será lembrado por aqueles cujas vidas ele tocou”, escreveu sua família.