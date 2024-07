Fundador do Telegram surpreende ao revelar paternidade de mais de 100 filhos

Pavel Durov, fundador do Telegram, recentemente fez uma revelação surpreendente ao anunciar que é pai biológico de mais de 100 filhos em 12 países diferentes. O empresário russo, que nunca se casou e prefere uma vida solitária, explicou que essa situação inusitada começou há 15 anos, quando um amigo próximo, incapaz de ter filhos devido a problemas de fertilidade, lhe pediu uma doação de esperma. Inicialmente, Durov reagiu com humor, mas ao perceber a seriedade do pedido, decidiu ajudar.

ANÚNCIO

O que começou como um favor para um amigo se transformou em uma série de doações anônimas ao longo dos anos. Ele contou que após essa primeira doação, foi abordado pelo diretor da clínica de fertilização in vitro, que lhe explicou a escassez de “material de doador de alta qualidade” e a necessidade urgente de mais doações. Durov aceitou o desafio e continuou doando esperma para ajudar casais que desejavam ter filhos, mas enfrentavam dificuldades de concepção.

Segundo ele, essas doações resultaram em mais de 100 filhos biológicos espalhados por uma dúzia de países. Durov mencionou que seu esperma continua armazenado em uma clínica russa, disponível para uso por famílias que precisam. Agora, ele planeja tornar seu DNA “em código aberto”, permitindo que seus filhos biológicos possam se encontrar no futuro, caso desejem.

Durov expressou seu desejo de desestigmatizar a prática da doação de esperma, incentivando mais homens saudáveis a contribuírem. Ele acredita que essa atitude pode oferecer mais opções para famílias que enfrentam desafios para conceber. Ao tornar seu DNA acessível, Durov espera criar uma rede de conexões entre seus filhos biológicos, promovendo a possibilidade de eles se conhecerem.

O anúncio gerou grande repercussão e abriu discussões sobre ética, privacidade e as implicações emocionais para os filhos gerados através de doações anônimas. Sua iniciativa também lança luz sobre a importância da doação de esperma como uma forma de apoiar famílias em todo o mundo.

Fonte: G1