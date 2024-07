Snopp Dogg carrega a Tocha Olímpica e vira meme na internet

Nesta sexta-feira, dia 26 de julho, acontece a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Além de toda mobilização envolvendo a celebração, a internet foi tomada por memes depois que o rapper Snopp Dogg participou do revezamento da Tocha Olímpica. Conforme publicado pelo G1, a participação do rapper viralizou nas redes sociais devido ao formato inusitado da tocha.

Durante o trajeto com a Tocha, o rapper foi ovacionado por fãs e chegou até mesmo a “dar uma dançadinha” enquanto caminhava com a Chama Olímpica. Foram necessários poucos minutos para que a participação de Snopp Dogg desse origem a diversos memes no X, antigo Twitter. Entre montagens e comentários, os internautas não perderam tempo e compararam o formato da Tocha Olímpica com um cigarro de maconha.

Vale lembrar que a associação entre a imagem do rapper e a cannabis é antiga, sendo que em 2015 ele lançou um site dedicado ao universo conectado com a cannabis. No ano passado, 2023, Snopp Dogg anunciou a criação de sua marca de maconha, batizada de Death Row Cannabis.

Memes dominaram o X

As expressões do rapper somadas ao formato da tocha incendiaram os comentários pela internet. “Na real, ele achou que era um beck gigante”, comentou um internauta ao que outro respondeu: “O perigo aí é ele querer fumar a tocha”.

Alguns chegaram até mesmo a afirmar que a participação do rapper no revezamento da tocha foi um dos pontos altos das Olimpíadas até agora. “Snopp Dogg e sua intimidade com a tocha: imagem do dia até agora”. Um terceiro afirmou: “Imagina a tristeza do nosso guerreiro Snopp Dogg quando descobrir que essa tocha não é o que ele tá pensando”.

No entanto, essa não foi a primeira ação de Snopp Dogg em eventos e ações relacionadas com as Olimpíadas de Paris. No mês passado ele participou de uma prova de atletismo durante as seletivas olímpicas dos Estados Unidos. O rapper correu aproximadamente 200 metros na pista.