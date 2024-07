A rainha da Dinamarca foi atropelada por um patinete

A rainha Mary da Dinamarca foi derrubada no chão por um scooter elétrico durante um compromisso real esta semana, conforme revelado em um relatório nesta quinta-feira. A esposa do rei Frederico X estava interagindo com fãs e seguidores em Nuuk, Groenlândia, com seus filhos, o Príncipe Vincent e a Princesa Josephine, quando foi atingida.

A rainha, de 52 anos, ficou chocada e caiu brevemente no chão, e sua equipe de segurança entrou imediatamente em ação e a impediu de sair assim que o scooter retornou.

Como foi o atropelamento que Mary da Dinamarca sofreu na Groenlândia?

O vídeo do incidente, que se tornou viral nas redes sociais, mostra a Rainha sendo agredida enquanto seus dois filhos estão a poucos metros de distância. O Gabinete Real de Comunicações da Dinamarca anunciou mais tarde que a rainha Mary não ficou ferida.

Apesar deste pequeno susto, o casal real dinamarquês já chegou ao palco que se tornou o centro da realeza europeia, com o início dos Jogos Olímpicos que transformou Paris no local de encontro de vários reis e rainhas, como o jantar oferecido pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no Louvre. Lá estarão reunidos os reis Felipe e Letizia, Haakon e Mette-Marit da Noruega, Guilherme e Máxima da Holanda e Mary Donaldson e Frederico X da Dinamarca.

Os reis dinamarqueses participaram da inauguração do pavilhão dinamarquês na Maison du Danemark, na Champs-Élysées de Paris. Para o evento, Mary deslumbrou com um impecável macacão de um vibrante tom vermelho.

Com decote wrap e pernas super largas, Mary escolheu um design da marca italiana Max Mara, especificamente da sua atual temporada primavera-verão. A peça combina seu estilo oversized com formas depuradas e minimalistas.

O casal, que desfruta de seu primeiro ano de reinado após a abdicação da rainha Margarida, mãe de Frederico, tem um vínculo muito especial com os Jogos, pois ambos se conheceram nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000. Frederico estava lá como representante da Coroa dinamarquesa e Mary é natural da Austrália, onde trabalhava como executiva de publicidade.