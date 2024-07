Mulher revela motivo de ainda ser virgem aos 33 anos

Lauren Harkin, de 33 anos, está viralizando nas redes sociais por uma simples questão: ela ainda é virgem.

Embora não existe uma regra que diz com que idade perder a virgindade, não é muito comum encontrar pessoas mais velhas que ainda não tenham praticado sexo.

Porém, no caso de Harkin, existe um motivo: ela tem um “padrão mais alto”, em suas próprias palavras.

Dando mais detalhes sobre sua (falta) de vida sexual, a moradora de Maine, Estados Unidos, diz que nunca esteve em um relacionamento, se autodenominando “sua favorita que floresceu tarde”.

Lauren diz que, com esses relatos, espera ser uma inspiração para pessoas que queiram ter um “estilo de vida mais exigente” e que “valorize os altos padrões”.

“Ninguém tem padrões mais altos e pele mais grossa do que uma virgem de 33 anos”, escreveu a mulher na legenda de uma publicação recente em seu Instagram.

“Estou fazendo da minha missão uma voz para as pessoas legais e normais que existem em algum lugar”, acrescenta.

*Com informações de ‘Extra’.

