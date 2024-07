Vovó de 81 anos realiza sonho de ver AC/DC em Londres e viraliza nas redes sociais

Cath Fadel, uma fã devota da banda de rock AC/DC, comemorou seu aniversário de 81 anos de forma memorável. Morando em Londres, ela sempre sonhou em assistir a um show da banda australiana que admira desde a década de 1970. Sua família decidiu realizar esse sonho de uma maneira especial e inesperada.

Revelação emocionante

A surpresa foi meticulosamente planejada. Durante uma viagem a Londres, seu neto Joe Dillon revelou o verdadeiro motivo da jornada em uma parada em uma loja de conveniência. Ao entregar bilhetes de aniversário enigmáticos com rimas que formavam as iniciais AC/DC, a família anunciou que Cath iria ao show do AC/DC naquela noite no estádio Wembley. A reação de Cath foi emocionante e imediata, ela ficou maravilhada ao perceber que veria sua banda favorita ao vivo.

No restaurante da conveniência, Cath recebeu os bilhetes que, em uma brincadeira de adivinhação, a levaram a descobrir a grande surpresa. As iniciais da banda formavam as palavras que revelavam o presente especial: ingressos para o show no estádio Wembley. A idosa ficou extasiada e não conseguiu conter as lágrimas ao entender que seu sonho estava prestes a se realizar.

Experiência inesquecível

No show, Cath foi recebida calorosamente não apenas pela banda, mas também pelo público. Ela quase se tornou a atração principal, recebendo abraços, beijos e pedidos de fotos. A energia da vovó rockeira contagiou a todos ao seu redor. Joe Dillon compartilhou que a experiência foi inesquecível não só pela performance da banda, mas também pela interação positiva do público com sua avó.

O vídeo da vovó no show rapidamente viralizou, alcançando mais de 5 milhões de visualizações em poucas horas. Nas redes sociais, a reação da vovó encantou milhões de pessoas ao redor do mundo, tornando-a uma pequena celebridade em sua comunidade. Cath brincou que este foi o melhor aniversário de sua vida, e que nunca imaginou que um simples show poderia trazer tanta felicidade e reconhecimento.