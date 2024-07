A história dos Jogos Olímpicos e relações sexuais: afeta o desempenho dos atletas?

A história dos Jogos Olímpicos e as relações sexuais: afeta o desempenho dos atletas?

Os Jogos Olímpicos são um dos maiores eventos esportivos de toda a história, tornando-se o mais esperado pelos fãs e atletas, mas não pela razão que você espera.

Desde a antiguidade, sabe-se que este concurso é organizado para que os atletas possam mostrar suas habilidades ao mundo e conquistar a tão desejada medalha de ouro, o que talvez você não soubesse é que também eram realizadas orgias entre os atletas como forma de celebração.

O fato de os atletas terem relações sexuais entre si tornou-se uma tradição, inclusive, o comitê dos Jogos Olímpicos tem tentado manter um espaço seguro para que as figuras envolvidas não contraiam nenhuma doença.

Devido à pandemia de Covid-19, que forçou o adiamento dos jogos de 2020 para 2021, os atletas também foram proibidos de ter relações sexuais com outras pessoas para evitar contágios entre os competidores. Apesar de terem distribuído mais de 100.000 preservativos entre os atletas, foi proibido que tivessem qualquer tipo de contato com outros competidores.

Essa proibição foi suspensa para os próximos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, embora tenham sido implementados vários mecanismos para garantir que os atletas não se sintam desconfortáveis ao manter relações sexuais.

Quais medidas serão tomadas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão cada vez mais próximos e, ao contrário do que aconteceu em Tóquio 2020, desta vez não será proibido que os atletas presentes tenham relações sexuais, por isso os organizadores distribuirão centenas de milhares de preservativos.

Na última feira de verão, foi implementada a medida que proibia relações sexuais entre os participantes, devido à pandemia de covid-19, com o objetivo de evitar contágios.

No entanto, de acordo com informações do portal americano TMZ, em Paris essa regra foi abolida, e serão distribuídos 300 mil preservativos para os 14.250 atletas que estarão na Vila Olímpica e para os oito mil que competirão nos Jogos Paralímpicos.

E após o fim dos Jogos Olímpicos, os móveis dos quartos da Vila Olímpica agora serão leiloados. Os torcedores poderão comprar camas (criticadas pelos atletas pelo pequeno tamanho), mesinhas de cabeceira e colchas online.

As relações sexuais afetam os atletas?

O jabalinista estadunidense Breaux Greer confessou anos depois dos Jogos de Sydney 2000 que teve relações na vila com dois atletas ao mesmo tempo. Na competição australiana, Josh Lakatos, outro estadunidense, admitiu ter feito algo inusitado. "No final, estava administrando um bordel na vila. Nunca na minha vida vi tanta libertinagem", confessou vários anos depois.

O que aconteceu foi que, à medida que os atletas retornavam aos seus países, um dos prédios ficou completamente vazio. Lakatos se apropriou do local e convidou os casais a utilizarem as tranquilas instalações.

Há alguns meses, Micah Richards, ex-jogador do Manchester City, falou sobre as festas sexuais em que participou durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Como explicou em 2012 Ryan Lochte, medalhista olímpico que participou em Atenas 2004, aproximadamente 75% dos atletas que residem na Vila Olímpica durante a competição têm algum encontro sexual, razão pela qual o Comitê Olímpico Internacional distribui em massa em cada edição milhares de preservativos para seus atletas.

O discurso de que a atividade sexual pode ser prejudicial para o desempenho esportivo vem da Grécia Antiga, pois se comentava que para ter um bom desempenho em qualquer evento esportivo era fundamental não ter mantido relações sexuais.

Inclusive, vários especialistas em maximizar o desempenho dos atletas indicaram que aconselham aos seus clientes que evitem ter relações sexuais antes de praticar esportes, pois pode afetar seu desempenho.