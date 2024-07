Solicitou um aumento salarial, foi demitida e apagou a base de dados da empresa

Um funcionário pode solicitar um aumento salarial por uma série de motivos, muitos deles relacionados ao seu desempenho, seu valor para a empresa e ao estado do mercado de trabalho, entre outros. Na maioria das vezes, ao fazer tal pedido, você espera uma resposta positiva ou, pelo menos, pode ser rejeitado por uma variedade de fatores, muitos deles ligados à saúde financeira da empresa, ao desempenho do trabalhador ou às metas da organização.

ANÚNCIO

No entanto, este episódio teve um desfecho diferente, resultando em sua demissão. Relata uma garota chamada Florencia Gallo, que trabalhava em uma clínica odontológica na Argentina. Essa senhora foi desligada de seu emprego após solicitar um aumento salarial. No entanto, os eventos não terminaram aí, para se vingar, Florencia apagou o banco de dados da clínica.

Esta senhora contou sua experiência no TikTok, desencadeando uma variedade de respostas de apoio e crítica. Na descrição do vídeo, ela escreveu “Dois anos e meio sem registro e me demitem por pedir um aumento”.

“Talvez tenham me demitido e fiquei desempregada, sem uma maneira de pagar meu aluguel ou comprar comida, sem a ajuda dos meus pais, mas agora eu deletei o banco de dados”, expressou no vídeo que rapidamente se espalhou pela plataforma social.

Excluir o banco de dados de uma empresa pode resultar em problemas legais, como muitos usuários apontaram em seus comentários. Com base nas regulamentações locais e nas cláusulas do contrato (apesar de ser um contrato irregular neste cenário), Florença poderia ser acusada de causar danos e prejuízos. As organizações fazem grandes investimentos na digitalização e automação de seus procedimentos, portanto, a perda de informações pode representar tanto um impacto econômico quanto uma perturbação significativa em suas operações.

No entanto, a garota parecia estar mais preocupada com sua situação atual. No mesmo vídeo do TikTok, ela pediu à comunidade qualquer informação sobre oportunidades de trabalho: “Se souberem de um emprego em Rosario me avisem, este vídeo não me representa em absoluto, sou uma boa pessoa, mas me deixaram na mão... tive que fazer justiça”, especificou.