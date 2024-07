Uma surpresa desagradável: mulher compra uma fritadeira a ar na Amazon e acaba recebendo um réptil

Embora normalmente sejam extremamente úteis e práticos na nova era da internet em que vivemos, a verdade é que muitas vezes as compras online podem ser uma roleta russa. Locais renomados como a Amazon costumam oferecer as melhores garantias de se obter o que se procura, mas existem casos em que até mesmo as grandes empresas falham.

Houve várias ocasiões em que os usuários da internet reclamaram de suas compras online, pois objetos completamente diferentes dos que pediram acabaram chegando em suas casas.

Qual foi o caso da mulher que encomendou uma fritadeira a ar e recebeu um réptil em troca?

Nas redes sociais, tornou-se viral o caso de uma mulher que denunciou ter recebido uma desagradável surpresa ao pedir uma fritadeira a ar e, em vez disso, encontrou algo que a chocou.

A usuária da internet chamada Sofia Serrano postou em sua rede social X uma publicação onde compartilhou sua experiência: "Pedimos uma air fryer pela Amazon e ela veio com um acompanhante, não sei se foi culpa da Amazon ou da transportadora... bom dia". A postagem era acompanhada de uma foto de um lagarto dentro da caixa.

A mulher explica que havia encomendado uma Air Fryer Ninja através da Amazon nos Estados Unidos, no entanto, ao desembalar encontrou uma surpresa desagradável:

"A caixa da Air Fryer chegou. Abrimos a caixa e estava embalada em um saco. Minha empregada pegou a Air Fryer e decidiu cortar o saco. Depois ela guardou o saco de volta na caixa e quando ia jogar fora as coisas que estavam na caixa, percebeu que dentro do saco havia este animal."

Sofía afirma que depois de retirar o animal e colocá-lo em uma caixa, decidiu entrar em contato com a Amazon para obter uma resposta: “Já sabemos que foi responsabilidade da @amazon porque o réptil estava dentro da bolsa onde a air fryer estava embalada... @amazon não quer assumir a responsabilidade e a situação é muito grave, pois um animal estrangeiro pode ter implicações sanitárias”.

No entanto, até o momento, a mulher não recebeu nenhuma mensagem da empresa de comércio eletrônico.