Vídeo: motorista armado tenta tirar satisfação com outro, mas acaba morto por ele

Um homem foi surpreendido após uma briga de trânsito que ocorreu em Indianápolis, Estados Unidos.

Gavin Dasaur, de 29 anos, desceu armado do sei veículo, um Honda preto, para tirar satisfação com outro motorista, que dirigia uma picape Chevy branca.

Após tentar dar um soco no outro homem, que desvia do golpe, Dasaur não percebe que o outro indivíduo está armado e é surpreendido com tiro disparado por ele. Com o ferimento, Gavin não sobreviveu.

De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana de Indianápolis, o incidente aconteceu por volta das 20h15 em um cruzamento e foi filmado por uma terceira pessoa, que estava em outro veículo.

Assista:

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES:

Suspeito foi liberado

De acordo com as informações, o motorista da caminhonete foi detido, mas liberado em seguida. Após analisar as imagens, os investigadores concluíram que ele pode ter agido em legítima defesa. As investigações continuam.

Esposa de vítima condena atitude de motorista

Cinthya Zamora, esposa da vítima, condenou a atitude do homem que atirou em seu marido. “Ele era um homem trabalhador que sempre se esforçava para ajudar alguém e queria dar o mundo para mim e sua família”, disse ela em entrevista a uma emissora local.

*Com informações de ‘Extra’.

